Lepe sanje, a zdaj na trdnih tleh

Sanj za Celje je konec, Maribor ostaja edini slovenski nogometni klub, ki se je doslej preizkusil pod prestižnimi žarometi skupinskega dela lige prvakov. A tudi do te bi grofe iz mesta ob Savinji v primeru sredinega podviga proti norveškim vikingom (poraz z Moldejem z 1:2; Mitja Lotrič 38.; Etzaz Hussain 57., Leke James 74.) vodila še zelo dolga in zapletena pot. Zdaj bodo sezono nadaljevali z upanjem o evropski ligi. Celjani so prvi vrh dosegli, ko so mimo favoriziranih Mariborčanov in Ljubljančanov prvič v zgodovini švignili na slovenski nogometni vrh ter si tako sploh priigrali možnost nastopa v kvalifikacijah za najbolj cenjeno evropsko klubsko tekmovanje. Jasno je bilo, da za vidne okrepitve, nujne za vidnejšo vlogo na evropskem prizorišču, v Celju ni sredstev, pri vodstvu kluba so bili zadovoljni že ob spoznanju, da so obdržali jedro šampionskega moštva z vratarjem Matjažem Rozmanom, najboljšim igralcem sezone v naši ligi Mitjo Lotričem, mladim hrvaškim reprezentantom Dariem Vizingerjem, prodirajočim posavskim upom Luko Kerinom in kajpak tudi trenerjem Dušanom Kosićem. Če bodo vsi omenjeni igralci navzoči tudi čez slab mesec, ko se bodo za moštvo nadaljevale evropske kvalifikacije, a zdaj v pač enem kakovostnem razredu nižje, si nihče v Celju ne upa napovedati. Jasno je, da so ogledniki od vsepovsod pod drobnogled posebej postavili Vizingerja in Lotriča.



Slednji je kot eden redkih izbrancev iz slovenskega nogometnega prvenstva dočakal tudi vabilo selektorja Matjaža Keka, zdaj si seveda najbolj želi uspešno okrevati, saj je na sredini tekmi z Moldejem nastopil po treh dneh izdatne pomoči fizioterapevta in tudi ob protibolečinskih tabletah. »Verjamem pa, da ne gre za tako hude težave, zelo rad bi prišel na reprezentančni zbor,« ambiciozno razmišlja 25-letni Prekmurec, sicer kapetan celjskega moštva. Za slednje ni oddiha: najprej bo treba v Kidričevem v boj za prve točke nove prvenstvene sezone, potem ko se jim je sfižila domača premiera z Muro, nato pa se jih bo lotil adrenalin spremljanja žreba kvalifikacij za 3. krog evropske lige. V njem bi bili lahko tudi eno od tistih moštev, ki bosta na tej ravni tekmovanja prosti in se bosta neposredno uvrstili v sklepni 4. krog. Učna ura v Evropi Resda so po prvih 45 minutah sredine predstave proti Norvežanom sanjali o še lepši zgodbi in približevanju ligi prvakov, toda umirjen pogled po prespani noči razkriva, da je bila to zelo težko uresničljiva misija. Dobro, ko bi v tem prvem polčasu gostitelji zabili še gol ali dva ter z izdatnejšo prednostjo vstopili v drugo polovico, bi morda zdržali, tako pa so jih telesno bolje pripravljeni in v resnici boljši severnjaki ugnali ter se zasluženo veselili zmage. »Mi se v Evropi še učimo,« je priznal trener Kosić, čigar moštvo zdaj ni na takšni ravni, kot je bilo v zadnjih dneh domače sezone s suvereno predstavo za zmago v Mariboru in nato še garanjem do zadnjih sekund na celjski tekmi vseh tekem doma z Olimpijo. Kar prehitro je v vseh teh razmerah že nastopilo novo poglavje, tudi bolj rutinirani nogometaši od tistih, ki se prvič soočajo z bremenom naslova prvakov, bi imeli v tem primeru težave. Čudeži v športu udarijo sem ter tja, a pogosto tudi vrnejo akterje na trdna tla, od koder je treba začeti spet znova.