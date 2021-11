Lepa popotnica Slovenk za Španijo

Rokometašice Krima Mercatorja so z zmago nad Rusinjami opravile velik posel, saj so ubile več muh na en mah. Povrnile so si samozavest, podaljšale zmagovalno miselnost kolektiva najmanj do drugega tedna januarja, ko jih čaka naslednja tekma v ligi prvakinj, ter si zagotovile ugoden položaj v boju za drugi krog tekmovanja vse do zadnjega kola.

Redni del lige prvakinj šteje štirinajst kol in prav v zadnjem bodo krimovke v Stožicah pričakale švedski Sävehof, ki je – kot se je izkazalo doslej – njihov prvi tekmec v boju za šesto mesto, ki prinaša osmino finala lige prvakinj. Prvi mesti prinašata neposredni nastop v četrtfinalu, položaji 3, 4, 5 in 6 osmino finala.

»Zmago nad Rusinjami nam je prinesla odlična obramba, gotovo nas čaka v prihodnje veliko dela v napadalnih idejah. Igralke zdaj čaka reprezentančni 'premor', po svetovnem prvenstvu pa se bomo spet zbrale in vse misli usmerile v preboj v drugi del lige prvakinj,« je po zmagi ocenila trenerka Krima Natalija Derepasko. Krimovke imajo pred Švedinjami točko prednosti, kar v resnici pomeni, da bi si lahko zagotovile osmino finala že z eno zmago: v zadnjem kolu, ko bo 20. februarja Ljubljano obiskal Sävehof.

Na vrhu še vedno Györ Izidi 8. kola lige prvakinj: Krim Mercator: CSKA 24:21 (11:10; Stanko 3, Sercien Ugolin 2, Pineau 2, Žabjek 1, Van Kreij 2, Klemenčič 2, Varagić 2, Krpež-Šlezak 7, Lekić 3; Gros 7), Kastamonu: Györ 22:38, Kristiansand: Odense 31:27, Metz: Sävehof 35:21; vrstni red: Györ 16, Metz 12, Kristiansand 10, CSKA 9, Odense 8, Krim 5, Sävehof 4, Kastamonu 0.

Izbranke Natalije Derepasko, ki ni računala na krožni napadalki Natašo Ljepoja in Dragano Cvijić, so si zmago priigrale v drugi polovici tekme, ko so prikazale še boljšo predstavo kot v prvem polčasu (11:10). Po golu Valentine Klemenčič so si prvič priigrale dva gola prednosti (12:10), toda Moskovčanke so jih ujele le tri minute pozneje (12:12).

V 42. minuti so krimovke spet zaostajale (13:14), nato pa po zaslugi Katarine Krpež-Šlezakove povedle s 17:15. Rusinjam ni pomagala niti minuta odmora, Slovenke so ohranile nalet, po golih Nizozemke Harme van Kreij in Tjaše Stanko ter dveh golih Srbkinje Andree Lekić so si v 54. minuti priigrale šest golov prednosti (22:16), kar je zadostovalo za zmago.

»Končno sta prišli ti točki, ki smo si ju tako želele. Z zmago v rokah bo lažje oditi v reprezentanco. Želim si, da se vrnemo v zmagovalnem ritmu v Krim tudi januarja,« je zatrdila Nina Žabjek. Največ golov je zabila Katarina Krpež-Šlezak (7), Tjaša Stanko in Andrea Lekić sta prispevali po tri, junakinja moskovske tekme Barbara Arenhart je zbrala devet obramb.

Sledi svetovno prvenstvo v Španiji, na katerem se bodo Slovenke v predtekmovalni skupini merile s Črno goro (3. 12.), Francijo (5. 12.) in Angolo (7. 12.).