Leonard je odličen, Dončić še boljši

Javna skrivnost je, da so košarkarji LA Clippers načrtno popustili v finišu letošnjega rednega dela lige NBA ter izgubili proti Houstonu in Oklahoma Cityju, zadnjeuvrščenima v zahodni konferenci, da bi imeli lažjo pot v končnici. Izognili so se dvoboju z branilci naslova LA Lakers že v uvodnem krogu in za tekmeca dobili Dallas, ki so ga ugnali v lanskem izločilnem dvoboju.



Toda z možnega dežja so padli pod kap, saj zdaj preprosto ne najdejo orožja za druščino neverjetnega Luke Dončića, ki je še drugič osvojila Los Angeles in ob selitvi serije v Teksas vodi z 2:0 v zmagah. Po novem uspehu v osrčju Kalifornije, tokrat s 127:121, Dallas potrebuje le še dve zmagi za uvrstitev v 2. krog, v katerem bi se pomeril z boljšim iz dvoboja med prvim nosilcem končnice Utahom in Memphisom. V zgodovini lige NBA je prednost 2:0 v 93,7 odstotka primerov (254:17) pomenila napredovanje, ko je v igri Luka Dončić v letošnji podobi, pa ima takšen naskok še dodaten pomem.



Slovenski zvezdnik je požel ogromno pohval že po prvem soočenju z LA Clippers, v katerem je dosegel 31 točk, v drugem poskusu jih je dodal še osem: 23 točk je dosegel do polčasa, 35 v prvih treh četrtinah. V zadnji jih je pristavil še štiri in pričakal konec tekme z vrhunsko statistiko: za dve točki je metal 11:16, za tri 5:13, proste mete 2:7, zbral pa še po 7 skokov in asistenc; resda tudi 7 izgubljenih žog. Ker so Tim Hardaway (28 točk, za tri 6:8), Kristaps Porzingis (20, 3:4) in Maxi Kleber (13, 2:2) skupaj prispevali 61 točk, so se gostitelji počutili kot krepko zdelani boksarji, stisnjeni v kot ringa.



Potem ko so teksaški košarkarji izkoristili kar 58,5 odstotka vseh poskusov iz igre in metali trojke 18:34, so jo še dobro odnesli. Moštvo iz Dallasa je delovalo tako rutinirano in samozavestno, kot da bi se vsako leto resno potegovalo za naslov prvaka, a med člani njegove udarne peterke je v več kot osmih tekmah končnice igral le Hardaway, ki jih je 15 doživel pri Atlanti.

Do zmage z obrambo

Pri LA Clippers je Kawhi Leonard dosegel 30 točk v prvem polčasu in 41 na koncu, Paul George jih je dodal 28 in Reggie Jackson 15, vendar so bili edini z dvomestnim strelskim učinkom. »Pristop našega moštva je bil pravi. Agresivno smo se lotili že uvodne četrtine in vzpostavili ritem igre, ki nam je ustrezal. Tako smo se lahko zabavali kot moštvo in prišli do vodstva z 2:0 v zmagah s trdo in pametno igro,« je po novi vrhunski predstavi ocenil Dončić, ki se lahko po prvih dveh nastopih v seriji pohvali z 51-odstotnim metom iz igre (za tri 10:24), čeprav so se ob njem zvrstili vsi tekmečevi defenzivni aduti.



»V prvem polčasu je bil Kawhi odličen, saj nam je natresel 30 točk. V nadaljevanju pa nam je obramba prinesla zmago. A ni še konec, vodimo šele z 2:0. Komaj čakam, da bomo naslednji tekmi odigrali pred glasnimi domačimi navijači. Potrebovali bomo njihovo pomoč, saj imajo LA Clippers nekaj odličnih košarkarjev, začenši z Georgeem in Leonardom, ki sta verjetno najboljša obrambna naveza v ligi na zunanjih položajih. Toda v končnici ne smeš razmišljati o tem, kdo te spremlja, biti moraš odločen in napadati. Prav tako ne moreš biti preračunljiv: če hočeš osvojiti naslov prvaka, moraš premagati vse najboljše,« je odločen Luka Dončić.



