Leipzig med dvema ognjema še v München

Bayern 22 točk, Leipzig 20. Današnji večer (18.30) prinaša derbi vodilnih ekip v nemški bundesligi. Lahko Kevin Kampl in druščina z nemškega vzhoda Bavarcem zadajo drugi poraz v sezoni? Ali bodo na Allianz Areni plačali davek brutalnega ritma, v katerem so se znašli na dveh frontah? Medtem ko so lahko nemški prvaki pri Atleticu med tednom dali prosto nosilcem igre, saj so si že prej zagotovili nastop v osmini finala lige prvakov, je Leipzig moral igrati na 120 % v Turčiji, kjer je šele z golom rezervista, Norvežana Alexandra Sørlotha, v 92. minuti prišel do zmage s 4:3 pri Bašakšehirju in si zagotovil, da sam odloča o napredovanju.



Če bo v torek doma premagal Manchester United, bo šel znova v top 16. Trener Julian Nagelsmann bi zaradi tako visokega vložka utegnil celo žrtvovati prvenstveno tekmo. Vsekakor bo moral Leipzig odigrati veliko pametneje kot v Turčiji, kjer je zapravil vodstvo s 3:1, če želi s trona strmoglaviti zasedbo Hansija Flicka, ki je v sezoni doživela en sam poraz, na začetku pri Hoffenheimu z 1:4, razliko v golih pa ima 53:20. Flick bo v enajsterico vrnil prvega vratarja Manuela Neuerja in najboljšega strelca Roberta Lewandowskega. Da so evropski prvaki vendarle iz krvi in mesa tudi doma, je pokazal nedavni remi proti šibkemu Werderju. Na nov spodrsljaj upata tudi zasledovalca, še neporaženi Bayer Leverkusen in Borussia Dortmund, ki je do konca leta ostala brez napadalnega asa Erlinda Hålanda.

Zidane pod pritiskom

V najmočnejših evropskih ligah bo zelo odmevna današnja tekma načetega Real Madrida v Sevilli (16.15), nov spodrsljaj bi lahko še bolj zamajal stolček Zinedina Zidana. Sevilla bo lahko streljala z vsemi topovi, saj je že naprej v ligi prvakov, medtem ko si bodo los blancos reševali kožo proti Borussii iz Mönchengladbacha. Real ima ob tekmi več že šest točk zaostanka za Atleticom Jana Oblaka, ki bo ob 18.30 gostil Valladolid. Barcelona bo igrala v Cadizu, vodilni Real Sociedad pa bo v nedeljo zvečer sklenil tekmovalni teden na Iberskem polotoku pri Alavesu. V Italiji še naprej presenetljivo kraljuje Milan, ki ima pet točk prednosti pred mestnim tekmecem Interjem Samirja Handanovića.



Ekipa Stefana Piolija bo jutri (20.45) gostovala pri Sampdorii, v ekipo naj bi se vrnil prvi strelec serie A Zlatan Ibrahimović, ki ga ni bilo proti Celticu v evropski ligi (4:2). Prvak Juventus bo danes (18) gostil mestni derbi s Torinom, Inter pričakuje Bologno (20.45), Atalanta Josipa Iličića bo jutri (15) igrala v Vidmu. V Franciji ima kar pet moštev le dve točki zaostanka za vodilnim PSG, tudi Montpellier, ki bo danes gostil Parižane (21) in se želel zavihteti na vrh. Anglija? Največ oči bo uprtih v jutrišnji severnolondonski derbi med Tottenhamom in Arsenalom (17.30). Prvak Liverpool, ki si deli vodstvo s Tottenhamom, bo ob 20.15 gostil nevarni Wolverhampton. Za slovenske ljubitelje nogometa bo zelo privlačen jutrišnji jadranski derbi med Hajdukom in Rijeko trenerja Simona Rožmana (17.05).