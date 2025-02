Legendarni Zmago Sagadin verjame, da bo imel Luka glavno besedo

Popotresni sunki po odhodu Luke Dončića v Los Angeles še pretresajo tako svetovni kot slovenski prostor. Košarkarski veteran Zmago Sagadin v menjavi okolja slovenskega zvezdnika vidi številne koristi, v podkastu pa je spregovoril tudi o sezoni Cedevite Olimpije, evropski in reprezentančni košarki. Sagadin je prepričan, da bi se morala Ljubljana za vsako ceno postaviti na evroligaški zemljevid, preden se bodo vrata med elito dokončno zaprla. Dončić se bo moral prilagoditi in zadovoljiti potrebe LeBrona Jamesa, je dovolj izkušen in moder, da bo to znal storiti. Kdo bo zmagovalec menjave, o kat...