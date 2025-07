Dariju Srni, direktorju nogometa pri ukrajinskem Šahtarju, ni lahko spremljati, kaj se zaradi zloveščega ruskega napada dogaja z njegovo drugo domovino. Hvaležen je za veliko podporo v evropskem nogometu, ob omembi Fife pa se njegov obraz zmrači. Je ambasador, kakršnega ukrajinski nogomet potrebuje. Nekdanji vrhunski hrvaški nogometaš, ki je 1. maja dopolnil 43 let, pozorno spremlja tudi slovensko reprezentanco in ne skopari s pohvalami na račun Benjamina Šeška. »On je igralec svetovne ravni ne glede na to, kako se bo končalo poletje. Je res 'top', lahko ste veseli, da ga imate.« Kako preživl...