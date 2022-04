Leclerc prepočasen za vespo

Karavana formule 1 prvič v sezoni prihaja v Evropo in boljšega časa in kraja si ne bi mogla izbrati. Na VN Emilije - Romanje v Imoli bodo vsa pričakovanja in oči uprti v prerojeni Ferrari ter njegova asa Charlesa Leclerca in Carlosa Sainza. Bolj v prvega, ki je po treh dirkah v prepričljivem vodstvu. Tifozi že sanjajo o vrnitvi naslova v scuderio po letu 2007, ko jo je osvojil sveže upokojeni Kimi Räikkönen.

Monačan je dobil prvo dirko v Bahrajnu in zadnjo v Melbournu. Njegova prednost pred novincem v Mercedesu Georgeem Russllom je 34 točk, Sainz, ki je ravno za še dve leti podaljšal pogodbo z moštvom iz Maranella, pa zaostaja za še štiri več. Lani zagrizena tekmeca v boju za naslov, prvak Max Verstappen in sedemkratni šampion Lewis Hamilton, imata vsak svoje težave. Nizozemec z nezanesljivostjo red bulla, Britanec z nekonkurenčnostjo mercedesa.

Toda oboje so rešljive, in zato bi bilo neresno, če bi ju odpisali po treh dirkah od rekordnih 23. Je pa neizpodbitno dejstvo, da so rdeči naredili največji premik in da so po dolgem času spet resni konkurenti. To bodo potrdile v rdeče obarvane tribune autodroma Enza in Dina Ferrarija, ki bodo le na nekaterih mestih imele oranžni odtenek nizozemskih navijačev. Za nameček bodo tokrat prve od treh sprinterskih kvalifikacij. Zmagovalec 100-kilometrske sobotne dirke bo dobil osem točk, pet več, kot je bilo v prejšnji sezoni.

Leclerc se bo prvič soočil s pritiskom glavnega favorita. Samozavesti mu ne manjka, saj popotnica ne bi mogla biti boljša. Pred dvema tednoma se je včlanil v prestižni klub dirkačev, ki jim je uspel grand-slam v F1: najboljši startni položaj, zmaga, najhitrejši krog in vodstvo od starta do cilja. »Trdo smo delali in vse sile usmerili v sezono 2022. Smo velika ekipa in naredili smo velik premik naprej,« je z opravljenim zadovoljen šef Mattia Binotto.

Ura, vredna dva milijona

Leclerc je sicer v ponedeljek doživel šok, ko sta mu v letoviškem mestu Viareggio dva moška ukradla uro švicarske znamke Richard Mille in pobegnila na vespi. »Nočem iti v podrobnosti. Ni bila najlepša izkušnja. Zadevo preiskuje policija. Jaz sem v redu, dogodek ne bo vplival na moje vožnje,« je ohranil mirno glavo 24-letni Leclerc, ki mu z avtomobilom med ozkimi uličicami ni uspelo ujeti nepridipravov. Podobna ura RM 67-02 je bila lani prodana za dva milijona evrov. Leclerc jo je sicer redno nosil na zmagovalnem odru, saj je znamka Richard Mille eden od Ferrarijevih sponzorjev, na uri pa sta bili vgravirani Leclercovi začetnici. Podobno izkušnjo je imel lani Lando Norris, ki so mu po finalu EP v nogometu na Wembleyju ukradli 40.000 evrov vredno uro iste znamke. Nekaj dni zatem je osvojil četrto mesto v Silverstonu.

»Previdnost ni odveč. A če želimo imeti normalno življenje in se svobodno sprehoditi po ulici, veliko pač ne moremo storiti,« je ob tem dejal Norris in Leclercu poslal SMS v spodbudo.