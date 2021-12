Leclerc ne pogreša Leclerca

Polovica rednega dela sezone v ligi ICEHL je mimo in pogled na lestvico je lep, četudi je SŽ Olimpija po 56 dneh izgubila vodstvo, ki pa si ga lahko povrne, ko bo danes ob 19.15 v Celovcu začela niz petih gostovanj. Lep je tudi pogled na seznam najbolj učinkovitih hokejistov, na katerem še naprej kraljuje Guillaume Leclerc, udarni zmaj trenerja Mitje Šivica, ki o 25-letnem Francozu pove, da prednjači tudi po marljivosti. Tudi v tastov kombajn sede, kadar se vrne k dekletu v domači Besançon.

Petindvajset tekem, 11 golov, 22 podaj, 33 točk, zavidanja vredna statistika za novinca v ligi. Je to vrhunec vaše kariere?

»Upam, da ni vrhunec, ker potem lahko greš samo še navzdol. Se pa ne pritožujem, gotovo je to moja najboljša sezona. Kar me še bolj veseli, Olimpiji gre zelo dobro.«

Do 25. leta ste prepotovali že nekaj sveta, bili v ZDA, v Nemčiji, na Slovaškem, kaj vas je pripeljalo v Slovenijo?

»Želel sem si v to ligo, lani sem bil na preizkušnji v Dornbirnu, vendar se ni izšlo. Šivic je bil dolgo igralec in trener v Franciji in me je poznal. Ko me je poleti poklical, je bila zame lahka odločitev. Ne obžalujem. Ljubljana je krasno mesto, igramo dober hokej, končno so na tribunah gledalci.«

Prevladovalo je mnenje, da Olimpija ne bo konkurenčna, pa se je izkazalo drugače.

»Veliko je bilo dvomljivcev in tudi njim gre zasluga, da smo se tako dobro znašli, saj smo vsem želeli dokazati, da smo iz pravega testa. Zato smo še več garali na treningih in tekmah. Mislim, da smo si prislužili spoštovanje.«

Kakšen je vaš cilj v sezoni? Končnica?

»Ne razmišljam veliko naprej, vem samo, da nam vsaka zmaga še poveča apetit po zmagovanju. Verjamem, da bo tudi druga polovica sezone podobno uspešna. Gotovo bi radi igrali v končnici, zato bo odslej vsaka tekma toliko bolj pomembna, saj je liga zelo izenačena in hitro se lahko vse obrne.«

Izkusili ste že večni derbi z Jesenicami, ste občutili to rivalstvo?

»Ko sem prišel sem, nisem vedel veliko o slovenskem hokeju, tukaj pa sem se prepričal, da obstaja velika strast. Jesenice imajo dobro ekipo in zelo so motivirane proti nam. Če bi lovoriko vrnili v Ljubljano, bi bila to res krona sezone.«

Ko pri Olimpiji nekdo odstopa kot vi, običajno ne ostane dolgo. Šivic se je sprijaznil s tem in pravi, da se vam obeta vsaj petkratnik obstoječe pogodbe. Kje se vidite v nadaljevanju kariere?

»Imam agenta in prepričan sem, da opravlja svoje delo. Ne obremenjujem se. Z Olimpijo želim zmagovati in spoštovati pogodbo. Potem bomo videli.«

Pravijo, da ste tudi vesten študent, kaj študirate?

»Študiram na daljavo, po navadi ob popoldanskih urah, kadar imam čas. Gre za poslovne vede, prvi predmet je poslovna strategija in drugi digitalna transformacija. Zanimivo je in krajša mi čas.«

Tudi vaš starejši brat in mlajša sestra sta hokejista, če se stric Google ne moti ...

»Res je, Nicolas je prekinil za dve leti, ker je diplomiral v Ameriki, potem je prišel nazaj v Francijo in zdaj spet igra za Amiens, kjer je tudi Klemen Pretnar. Sophie je tudi igrala hokej, vendar je končala, ker študira medicino in bi bilo pretežko oboje združiti.«

Ali pogrešate francosko kuhinjo, ste že bili v trgovini Leclerc?

Bil sem večkrat, saj sem sprva živel čisto blizu na Rudniku in gledal svoj priimek na trgovskem centru, kar je bilo zabavno. Zdaj ne grem več, tudi če bi kupoval francoske sestavine, ne bi znal nič pametnega skuhati. Slovenska hrana mi povsem prija.

Peter Zalokar