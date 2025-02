LeBron James edini, ki lahko Luko še kaj nauči

Selitev Luke Dončića v Los Angeles ni presenetila le zunanjih opazovalcev in analitikov, težko verjetna se zdi tudi nekdanjim košarkarjem in trenerjem, ki so volatilnost in na trenutke krutost profesionalnega športa izkusili na lastni koži.

O smiselnosti poteze Dallasa se poraja veliko dvomov, vsi po vrsti pa delijo mnenje, da ima Dončić v Kaliforniji boljše izhodišče za naskok na vrh lige NBA, prestiž slovite franšize in priložnost igranja z najboljšim strelcem lige vseh časov LeBronom Jamesom sta le pika na i.

Dragiša Drobnjak FOTO: Kzs/alesfevzer.com

Dragiša Drobnjak, nekdanji reprezentant: »Bil je eden redkih dnevov, ko nisem takoj zjutraj pogledal novic, šele sin mi je pozneje povedal, da so Luko zamenjali. Kot vsi drugi tudi jaz nisem mogel verjeti, prepričan sem bil, da je lažna novica. Ni mi jasno, kako se lahko menjava zgodi igralcu njegovega kalibra, okrog takšnih igralcev se gradi moštvo. Po prvem šoku je sledilo navdušenje, odraščal sem v 80. in 90. letih, v obdobju odličnih LA Lakers, NY Knicks, Chicago Bulls.

Ni lepšega kot igrati za eno najbolj kultnih franšiz na svetu, če osvojiš naslov z Jezerniki, ima dvakrat večjo težo kot drugod. Še močneje se zapišeš v košarkarsko zgodovino, ki je Američanom zelo pomembna. Lepo bi bilo, če bi postal novi Dirk Nowitzki in legenda kluba v Dallasu, a menim, da se mu je odprla prava pot. Prepričan sem, da bo z Lakers postal prvak in tudi MVP lige, postal bo še večja zvezda, kot bi bil sicer.«

Prvič smo bili priča

Roman Horvat FOTO: Leon Vidic/delo

Roman Horvat, nekdanji reprezentant: »Prvič smo bili priča, da so zvezdnika iz dveh velikih moštev zamenjali sredi sezone, to je bilo veliko presenečenje. Najbrž bo sledila še kakšna podobna menjava, trendu ponavadi sledijo tudi drugi. V ligi NBA lahko lastnik igralca zamenja, kadar želi, športnik je le na plačilnem seznamu, o tem smo se lahko znova prepričali. V igralskem smislu je sprememba za Luko lahko dobra, o načinu življenja je težko soditi od daleč, zdaj bo imel ob sebi LeBrona Jamesa, ki 100-odstotno skrbi za svoje telo, zato lahko pri 40 letih še vedno igra tako dobro. V tem smislu so njegove izkušnje zelo dobrodošle. Luka ima v LA Lakers več možnosti za osvojitev naslov prvaka, tudi v Evropi imaš z Realom iz Madrida več možnosti za lovoriko kot s Partizanom ali Bayernom. Los Angeles je kraj, ki potrebuje lovorike, že mesto to zahteva od franšize, pričakovanja so višja kot v manjših sredinah.«

Peter Markovinovič, FOTO: Kzs

Peter Markovinovič, trener in selektor reprezentance do 20 let: »Za Luko bo ta menjava koristna, LeBron James ga bo vzel pod okrilje, ne pozabimo, je prvi strelec v zgodovini lige NBA in edini igralec, od katerega se lahko Dončić še kaj nauči. Takšne menjave se, če že, dogajajo po koncu sezone, zdaj gre v največjo ekipo na svetu, a sem prepričan, da mu je bilo zelo težko. Je velik patriot, naveže se na svojo sredino, to vidimo v njegovem odnosu do slovenske reprezentance in enako je bilo v Dallasu. V Sloveniji si vsak mladi košarkar želi igrati za Olimpijo, enako si vsak igralec v ligi NBA želi obleči dres Los Angeles Lakers, ta menjava je super za Luko.«

Menil sem, da gre za veliko šalo

Miljan Pavković FOTO: Kk Ggd Šenčur

Miljan Pavković, trener: »Menil sem, da gre za veliko šalo, če bi mi za menjavo povedali pred tednom dni, vas ne bi jemal resno. Spremljali smo proteste v Dallasu, navijačem je težko, tudi igralec ni želel zapustiti Teksasa, zato je to potezo res težko razumeti. Očitno ni pomembna le košarka, gre za velik posel in spektaktel. V Los Angelesu ima Dončić zagotovo več možnosti, da postane prvak, to je veliko bolj resna in ambiciozna ekipa z ljudmi, ki znajo osvajati naslove. Luka je dovolj kakovosten igralec, da bi prišel na vrh tudi v Dallasu, to je že dokazal. Zanj bo najpomembneje, da se po šoku umiri in zbere misli, videti je bilo, da mu je težko, zdaj se mora pripraviti na igrišče. Znova lahko dokaže, da se zna v nekaj mesecih prilagoditi na novo situacijo in pokaže vse svoje kvalitete. Luka vse okrog sebe naredi boljše, kjerkoli igra.«

Danijel Radosavljević FOTO: Kk Triglav

Danijel Radosavljević, trener in selektor reprezentance do 18 let: »O kakovosti in ambicijah LA Lakers ne moremo dvomiti, če so ga pripeljali v svoje vrste, zagotovo želijo okrog njega zgraditi kvalitetno moštvo in ga obdati z dobrimi igralci. Pripeljali so še centra, zakaj pa ne bi že letos osvojili naslova prvakov, Luka nas je vsakič doslej presenetil in tudi letos to ni nemogoče. Že kot mladenič v Madridu je pokazal, da je velezvezdnik in ga menjava ne bo vrgla iz tira. Kdor trdi, da z LeBronom na igrišču nista kompatibilna, se po mojem moti, na igrišču se od idola lahko še veliko nauči in zato bo postal boljši igralec. V Dallasu je bil Dončić v svoji coni udobja, tam je preživel sedem let, sodeloval je pri vseh pomembnih odločitvah. V LA vsaj na začetku ne bo tako, ne bo se o vsem vprašalo le njega, znova se bo moral dokazati in lahko pričakujemo še boljše predstave, dobil bo dodaten motiv.«