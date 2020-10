LeBron in AD sta kot nekoč Shaq in Kobe

Odsotnost poškodovanih Miamijevih adutov Gorana Dragića in Bama Adebaya je košarkarjem LA Lakers močno olajšala delo na drugi tekmi finala lige NBA, ki so jo dobili s 124:114 in se še za korak približali 17. naslovu prvaka. Na poti k prestolu LeBron James in Anthony Davis potrjujeta, da sta najbolj dominantna naveza v elitni ligi in tudi na svetu, saj zanju ni ovir ne glede na taktične prijeme nasprotnih moštev. Oba sta visoka, tehnično odlično podkovana, imata vrhunske telesne sposobnosti, zelo visok igralni IQ in potrebno psihično ostrino, zato brez težav dosegata skoraj polovico moštvenih točk v končnici.



LA Lakers so bili v rednem delu prvenstva najuspešnejši v sila zahtevni zahodni konferenci, v prvih 17 nastopih v končnici pa so doživeli le tri poraze; po enega v vsakem od uvodnih treh krogov. Davis (povprečje 29,3 točke) in James (27) sta v izločilnih nastopih prispevala 56,3 točke od skupnih 114,6, ob tem pa družno še 20 skokov in 12,4 asistence na večer. Na drugi finalni tekmi z Miamijem sta še nekoliko presegla svoje povprečje, saj je James dosegel 33 točk (ob 9 skokih in 9 asistencah), Davis pa je zadel 14 od prvih 15 metov in končal tekmo z 32 točkami. S podobno finalno statistiko sta se pri jezernikih nazadnje izkazala Shaquille O'Neal in Kobe Bryant z 71 točkami v tretji tekmi odločilnega dvoboja leta 2002 z New Jerseyjem, pri katerem je v tistih časih blestel odlični organizator Jason Kidd, zdaj desna roka trenerja LA Lakers, Franka Vogla.



LeBron James pri 35 letih lovi četrti šampionski prstan s tretjim različnim klubom (dva je osvojil z Miamijem, enega s Clevelandom), osem let mlajši Davis poskuša med prvo sezono pri LA Lakers po sedmih letih pri New Orleansu dodati posamičnim priznanjem (štirikrat je bil član idealne peterke lige NBA, v treh sezonah najuspešnejši pri blokadah metov, leta 2017 MVP tekme All-Star, leta 2013 pa prvi izbranec nabora) prvo moštveno trofejo v profesionalni konkurenci, potem ko je bil z univerzo Kentucky prvi v prvenstvu NCAA 2012, z reprezentanco ZDA pa zlat na OI 2012 in SP 2014. V znameniti rumeno-škrlatni opravi jezernikov delujeta izjemno usklajeno, ne moreta pa se povsem dogovoriti, kdo je v njuni uspešni navezi novi Bryant in kdo O'Neal. Kdo je kdo? "Zelo sem počaščen, da naju primerjajo s takšnima legendama. Kobeja in Shaqa sem občudoval, ko sem se učil košarkarskih veščin v srednješolskem moštvu, saj sta bila najbolj neustavljiv dvojec, kar sem jih videl igrati. Zaradi telesne moči in hitrosti, ki jo je zmogel navzlic veliki teži, mi je po svoje bolj podoben Shaq, AD pa je bliže eleganci letos tragično preminulega Kobeja. S svojimi 208 cm je višji, a izjemno uspešno lahko igra tako neposredno pod obročema kot na zunanjih položajih," ocenjuje James, tretji najboljši strelec v zgodovini lige NBA za Kareemom Abdul-Jabbarjem in Karlom Malonom. Letos desetič igra v velikem finalu, a v njem prvič vodi z 2:0 v zmagah.



Anthony Davis vidi stvari drugače: "LeBron je zunanji košarkar in ima veliko žogo v rokah, on je drugi Kobe. Jaz pa igram bližje košu, torej sem Shaq najine naveze. Toda najpomembneje je, da naju združuje nesebična zmagovalna miselnost."