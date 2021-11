Le virus odpihnil derbi v Stožicah?

Nogometaše Olimpije je ujel virus sars-cov-2, po malem pa še premetene špekulacije, zaradi katerih je bil derbi 17. kroga 1. SNL v Stožicah z Muro tik pred zdajci in le dve uri pred tekmo odpovedan. Takšen razplet je ujezil prvake iz Prekmurja, ki so zaman dopotovali v Ljubljano in popoldne opravili celo pogovor z zeleno-belimi, a na koncu so se v Mursko Soboto vrnili dolgih nosov. Ligaški konec tedna je imel še eno nenavadno predigro, prvi dvoboj v Domžalah je dobesedno vzela megla.

Prva liga Telemach Koper 16 9 3 4 27:18 30 Maribor 16 9 3 4 24:18 30 Bravo 17 7 6 4 15:10 27 Olimpija 16 8 3 5 20:16 27 Mura 16 5 7 4 20:22 22 Celje 16 6 3 7 19:20 21 Domžale 16 4 5 7 21:26 17 Tabor 17 4 4 9 15:16 16 Radomlje 16 4 4 8 18:27 16 Aluminij 16 3 6 7 14:20 15

Domžalčani in Celjani se bodo k sreči lahko pomerili danes, kdaj se bodo zeleno-beli in črno-beli, še ni znano, saj se je šele zdaj za Ljubljančane začela vražja pot. »Od 35 igralcev, prijavljenih na seznamu stalnih številk, imajo pri Olimpiji 9 pozitivnih in v tem trenutku 13 izdanih karanten,« so zapisali na uradnem profilu Prve lige Telemach. Če so se pri zeleno-belih špekulativno pritolkli do tega, da okoli 18. ure, ko je prišlo do odpovedi tekme, od 35 igralcev niso imeli na voljo trinajstih in vratarja, se je zanje jesenski del tako rekoč končal.

Maribor gladko opravil svoje delo Izida 17. kroga: Maribor – Aluminij 3:0 (Ognjen Mudrinski 42., Rok Sirk 78., Rok Kronaveter 90. + 1., 11-m), CB24 Tabor – Bravo 0:2 (Mitja Križan 14., Loren Maružin 90.), Koper – Kalcer Radomlje (večerna tekma), Domžale – Celje danes (17), Olimpija – Mura preložena. Vrstni red strelcev: 9 – Maks Barišić (Koper), 6 – Mustafa Nukić, Almedin Ziljkić (oba Olimpija), Dino Stančič (CB24 Tabor), Ognjen Mudrinski (Maribor). Pari 18. kroga: Radomlje – Domžale, Aluminij – Tabor, Celje – Olimpija (vsi 27. t. m.), Bravo – Koper, Mura – Maribor (oba 28. t. m.).

Po pravilih NIJZ sledi desetdnevna karantena, v kateri ni dovoljenih skupnih treningov. Pojasnilo ljubljanskega kluba je bilo naslednje: »Na petkovem hitrem testiranju na covid-19 je bilo pet igralcev pozitivnih, ti sicer niso imeli nobenih simptomov in so bili takoj samoizolirani. Skupno s tremi predhodno okuženimi člani ekipe je bilo torej osem okužb. Nogometno zvezo Slovenije smo takoj obvestili, kakšno je stanje, nato pa po navodilu zveze s PCR-testi testirali celoten tabor. Rezultate testiranja smo prejeli v soboto med 11. in 12. uro. Pozitivni so bili še štirje asimptomatski igralci. Skupno je bilo tako pozitivnih 12 članov in po posvetu klubske zdravstvene službe z NIJZ je postalo jasno, da širjenja virusa ne obvladujemo več in da je prišlo do izbruha okužb v ekipi.«

Besni Sobočani

»Bojimo se, da primer ni povezan izključno z zdravjem in željo po varni organizaciji tekme,« so med drugim v odprtem pismu zapisali pri Muri in nadaljevali: »Skrajno neodgovorno in ponižujoče se nam zdi, da smo bili o prestavitvi tekme obveščeni dve uri pred njenim začetkom, čeprav je v popoldanskih urah veljal sklep, da bo tekma, ne glede na okužbe v Olimpiji, odigrana. Čeprav se okužbe v Olimpiji niso pojavile danes in so prisotne že nekaj časa, doslej, kot kaže, ni bilo izdanih karantenskih odločb. Te so se, točno v takšnem številu, kot je bilo treba za preložitev tekme, pojavile nekaj minut po 18. uri.«

675 minut Tabor ni dosegel gola, zadnjega je zabil v 11. krogu proti Celju (2:2) v 55. minuti.

Tako bi virus lahko sprožil še tretji polčas z nepredvidljivim razpletom. Tudi v Tabor se je pretihotapil virus. Imenuje se »brez zmage«. Bravo je v Sežani končal niz petih tekem brez polnega uspeha, Sežančani pa so izgubili že petič zapored, zadnjič so poln plen osvojili 19. septembra proti Aluminiju (4:0). Niz osmih tekem brez zmage dopolnjuje še klavrn strelski učinek. Zadnji gol so Sežanci dosegli v Celju (2:2) v 55. minuti, brez gola so tako že 675 minut.