Le uspeh šteje na dan zlatega kapetana

Ko je Luka Dončić potrdil, da bo igral v tretjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, za njim pa še Goran Dragić, smo slovenski košarkarski reprezentanci v hipu pripisali gladko zmago nad Hrvaško in Švedsko. In besede ne vzamemo nazaj. A ne smemo prezreti, da bo našim sosedom drevi ob 20.15 v Stožicah pošteno gorelo pod nogami, saj so v prvih štirih krogih zbrali le eno zmago. Ne smemo niti pozabiti, da so bili prvi, ki so premagali Slovenijo z obema njenima velezvezdnikoma v kadru.

Naša izbrana vrsta je brez konkurence najbolj kontrastna na svetu. Še vedno je evropski prvak in četrta z olimpijskih iger, med njuna podviga pa so se vrinila tudi številna razočaranja.

Pri neuspešnem poskusu uvrstitve na SP 2019 je dosegla le tri zmage v 12 nastopih, v kvalifikacijah za letošnje EP je klonila proti Madžarski in se mučila z Avstrijo, na poti do naslednjega mundiala je dvakrat izgubila s Finsko; odvisno od sestave moštva pač. Novembra lani je imela zelo težko delo tudi v Zagrebu, kjer je ugnala močno pomlajene gostitelje s 76:74 (Blažič 15, Murić in Prepelič po 14, Rupnik 11; Bundović 16, Prkačin 15, Marčinković 9, Badžim 8), in verjetno bo Hrvaška trd oreh tudi danes v Stožicah. Selektor Damir Mulaomerović bo namreč lahko poslal v ogenj tudi izkušene Bojana Bogdanovića (Utah Jazz), Ivico Zubca (LA Clippers), Maria Hezonjo (Unics Kazan), Anteja Žižića (Anadolu Efes) in Tomislava Zubčića (Tofaš); manjkata le poškodovana Dario Šarić (Phoenix Suns) in Krunoslav Simon (Anadolu Efes).

Opozorilo iz Opatije

Kaj si lahko torej obetamo od dvoboja, v katerem bosta imeli obe reprezentanci malone vse adute, tako lahko konjenico kot težko topništvo? Za hip bi se lahko ozrli v avgust 2017, ko je Hrvaška na pripravljalni tekmi v Opatiji prekosila Slovenijo s 85:81 (Šarić 25, Bogdanović 23, Žorić 11; Dončić 27, Murić 20, Prepelič 12, G. Dragić 8), v stožiški revanši tik pred EP pa izgubila zgolj s 73:74. Ali v lanski julij, ko je četa Aleksandra Sekulića tik pred kvalifikacijami za OI v Stožicah s težavo strla odpor sosedov s 97:88, čeprav je od njihovih asov igral le Hezonja in dosegel 37 točk. Vse skupaj je seveda le prispodoba, razmere bodo tokrat v marsičem drugačne.

Hrvati pričakujejo, da bi lahko imeli prednost tik pod obročema in da bo Slovenija pogrešala Klemna Prepeliča, strelca 31 točk na lanski pripravljalni tekmi, ki bi lahko v vlogi klasičnega ostrostrelca v dobršni meri nadomestil Bogdanovićev učinek. Hkrati priznavajo, da imajo njihovi tokratni gostitelji izdatno prednost v uigranosti, saj Bogdanović, Zubac in Hezonja še nikoli niso nastopili skupaj. Slovenci lahko medtem sodelujejo tudi miže, nosila pa jih bosta tudi čustveni naboj poslovilnega domačega nastopa Gorana Dragića in pravljični talent Luke Dončića.

Zanj vsi strokovnjaki v soseščini ocenjujejo, da ima vsaj tolikšen vpliv na slovensko moštvo, kot ga je imel nekoč legendarni Dražen Petrović za hrvaško. »Na ogrevalnem dvoboju z Italijo smo videli precej dobrih stvari, a tudi nekaj slabih. V obrambi smo delali napake, ki jih moramo nujno odpraviti, saj bi jih Hrvati z lahkoto kaznovali,« opozarja slovenski selektor Sekulić.