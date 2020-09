Le še dva koraka do paradiža

Že sklepni lizbonski turnir lige prvakov je pokazal novo mikavnost nogometnega prestiža, ko moštvi odločata o končnem uspehu le na eni tekmi. In tako je bilo prav napeto tudi v naši vzhodni soseščini: domači Ferencvaros je v nogometnem večeru s poti v ligo prvakov izločil Dinamove tekmece iz Zagreba. Obe moštvi sta bili tudi pod slovenskim drobnogledom zavoljo navzočnosti naših dveh reprezentantov.



Oba – tako Koprčan Miha Blažič kot Ljubljančan Petar Stojanović – sta člana enajsteric klubov, ki sta vsak v svoji državi močno zaznamovala nogometno obdobje. Ferencvaros je z 31 naslovi najboljšega v državi na vrhu večne lestvice, je prvi madžarski klub, ki je nastopil v skupinskem delu lige prvakov (sezona 1995/96; s 5 točkami je bil 3. za premočnima Ajaxom in Realom iz Madrida), ima navijaško podporo po vsej državi, občutil jo je ne nazadnje tudi ob stadionu na tej tekmi.



Na tribunah sodobne arene za 22.000 obiskovalcev pač zaradi novih razmer na tekmah pod streho Evropske nogometne zveze ni bilo občinstva. Drugače bo, denimo, čez slab teden prav v Budimpešti, ko se bosta za evropski superpokal pomerila Bayern in Sevilla, in prav Uefa bo prvič po nastopu koronakrize preizkusila tekmo ob omejenem številu občinstva: na osrednjem državnem stadionu Ferenca Puskasa bo spektakel pospremilo 20.000 navzočih, kar je približno tretjina zmogljivosti tribun enega od prizorišč naslednjega eura. »Še dva koraka do čudeža,« so udarili z naslovom v športnem dnevniku Nemzetisport in poudarili, da zdaj le še dve tekmi ločita zeleno-bele do vizuma za izbrano druščino.

Krivca Mamićeva

Pri omenjenem časniku so vse igralce Ferencvarosa, vključno z našim Blažičem, ocenili s sedmicami, le igralec dvoboja Brazilec Somalia si je prislužil visoko oceno 8. Nogometašem zagrebškega moštva, med njimi tudi Stojanoviću, je poročevalec večinoma podelil nezadostno (5), le novi veliki klubski up Joško Gvardiol je bil ocenjen še slabše – s štirico. In prav kmalu naj bi ga iz Dinama prodali v Leeds United za lepo vsoto 22 milijonov evrov, vendar naj bi po tej njegovi porazni predstavi zdaj o kupčiji na Otoku še razmišljali. Kakor koli, v nogometnem



Zagrebu razočaranju v odmevih po porazu, prvem na sedmih tekmah s Ferencvarosem v klubski zgodovini, ni konca. Največ strupenih puščic navijači usmerjajo k razvpitima bratoma Mamić: Zdravko naj bi iz domače Hercegovine še vedno vlekel ključne poteze pri vodenju kluba, trener Zoran je bil s sredino predstavo ob Donavi daleč od nekaterih imenitnih večerov prejšnje sezone po notah Nenada Bjelice.



Toda Slavoncu je zaradi spora glede pogodb v času koronakrize vodstvo kluba pokazalo izhodna vrata, zdaj že piše novo zgodbo o uspehu v domačem Osijeku. Pri Dinamu pa nestrpno pričakujejo današnji žreb in ugotavljajo, da bo v sedanjem stanju tudi pot do tolažilne evropske lige vse prej kot preprosta.

Siniša Uroševič