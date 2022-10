Le peterica se lahko Kosova loti z levo roko

Bosanski navijači in slovenski rokometaši, zlasti koprska naveza Aleks Vlah (7 golov) in Dean Bombač, so zaznamovali uvod v kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki jih je reprezentanca Uroša Zormana začela z zmago proti BiH z 28:20 (13:10) v mariborski dvorani Tabor. Slovenci so že odpotovali v Prištino, kjer jih jutri ob 19.30 čaka tekma proti Kosovu, avtsajderju skupine 7, v kateri je glavna tekmica Črna gora.

Visoki zmagi ne gre pretirano gledati v zobe, je bil pa majhen madež padec zbranosti ob koncu prvega polčasa, ki je igralce BiH na navdušenje kakšnih 1000 glasnih rojakov vrnila v igro. Toda po 14:12 se je plesalo zgolj še po slovenskih notah, dirigenta pa sta bila Vlah, najboljši strelec lige prvakov iz Celja Pivovarne Laško, in Bombač iz Pick Szegeda. Kot zanimivost, Primorca se bosta dvakrat zapored srečala na nasprotnih bregovih kaj kmalu v ligi prvakov.

Zorman je potnike na Kosovo izbral sinoči, drugo tekmo naj bi izpustila tudi Bombač in Matej Gaber, potem ko proti BiH niso igrali Jože Baznik, Domen Makuc, Kristjan Horžen, Matic Grošelj in Aleks Kavčič in čakajo na priložnost. V vsakem primeru bi morala Slovenija brez težav odpraviti Kosovo, ki se je sicer dostojno upiral v Črni gori in izgubil z 20:29. »Ne oziramo se na tekmeca, naš pristop mora biti vedno na najvišji ravni. Naš cilj sta bili dve zmagi, eno imamo, po drugo gremo na Kosovo. Predvsem pa je pomemben napredek v igri,« pravi Malus, ki si kruh služi v Nemčiji, gostiteljici eura 2024.

Podcenjevanje prepovedano

Slovenija in Kosovo se še nista srečala, slednji tudi še ni igral na velikem tekmovanju, vendar se počasi vzpenja in je lahko nevaren, če bodo Slovenci zmago vzeli za samoumevno, na kar opozarja Blaž Blagotinšek, po novem soigralec Malusa pri pivovarjih iz Göppingena.

»Brez podcenjevanja. Moramo igrati zase, za Slovenijo. To bo nova priložnost za uigravanje pred januarskim svetovnim prvenstvom,« se je na naslednji veliki izziv ozrl orjak Blagi. Zorman vsekakor ne bo dovolil, da bi kdo razen levičarjev (Blaž Janc, Jure Dolenec, Domen Novak, Grošelj, Nejc Cehte) šli v tekmo z levo roko. »Kosovo je zadnje kvalifikacije odigralo zelo dobro (premagalo je Romunijo, op. p.). Morali bomo paziti, da se ne ujamemo v kakšno past,« opozarja Zorman, ki je dobil okrepitev v strokovnem štabu.

Nekdanji selektor Boris Denič je postal svetovalec, včeraj pa je bil imenovan tudi za trenerja svojega matičnega kluba Slovan, s katerim je že bil uspešen v preteklosti. Za slovenski rokomet bi bil vsekakor zelo dobrodošel močan prvoligaš iz prestolnice.