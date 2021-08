Uspešni celjski trener Marjan Fabjan si po vrnitvi iz Tokia, kjer je pred mesecem dni popeljal Tino Trstenjak do naslova olimpijske podprvakinje v judu, še ni privoščil pravega oddiha. »Zdaj še urejam določene zadeve, pripravljam tudi naše mlajše tekmovalke in tekmovalce, za krajši počitek pa bo verjetno napočil čas oktobra,« je dejal Fabi, kakor ga kličejo vsi, ki ga poznajo. V kratkem bo praznoval 50 let (uspešnega) delovanja v tem japonskem olimpijskem borilnem športu, v katerem je svoje varovanke in varovance popeljal do številnih lovorik, tudi do šestih kolajn na olimpijskih igrah. Ob tem častitljivem jubileju bodo izšle tri posebne znamke, posvečene njemu, njegovemu klubu Z'dežele Sankaku in Tini Trstenjak, ki je – mimogrede – v torek praznovala 31. rojstni dan.

Pogovori o judu zdaj tabu tema

Kar zadeva olimpijsko podprvakinjo (in prvakinjo iz Ria), njena prihodnost še ni znana. »Glede na to, da so 'le' še tri leta do naslednjih poletnih olimpijskih iger, jo mika tudi nastop v Parizu. Toda vprašanje je, ali je smiselno, da nadaljuje športno pot. Navsezadnje je osvojila že vse, kar se je osvojiti dalo. Ima dve kolajni z OI, bila je olimpijska, svetovna in evropska prvakinja, lep čas tudi št. 1 na svetovni lestvici. Le komu naj se še dokazuje?« se je vprašal 63-letni Celjan in pristavil, da Trstenjakovi noče vzeti nadaljnjih treh let. »S Tino vsaj še mesec dni nočem govoriti o judu, to je zdaj pri naju tabu tema. Rekel sem le, naj skrbi za svoje telo in naj si privošči, česar si prej ni smela ... Judo je način življenja, ne življenje!« je poudaril Fabjan in namignil, da bi morala Tina začeti razmišljati tudi o normalnem življenju.



Potem ko je Fabi pred petimi leti v Riu popeljal Trstenjakovo do zlate lovorike in Ano Velenšek do bronaste, se je odpravil peš na Brezje (106 km), tja je priromal po dveh dneh in pol. Zadnji del poti ga je spremljal rektor brezjanske bazilike, pater Robert Bahčič. Med njima se je spletla prijateljska vez in zdaj mu je Bahčič vrnil obisk. Na »romanje« se je podal v sredo, na Lopati pa so ga člani Sankakuja pričakali sinoči, ko je pred telovadnico blagoslovil kapelico, ki jo je postavil Fabjan.

