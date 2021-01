Lažje pomaga Pogačarju kot tujcu

V vrhunskem kolesarstvu so najboljši pomočniki, ki osebno statistiko žrtvujejo v dobro svoje ekipe in njenega kapetana, zelo cenjeni in dobro plačani. Z vzponom Tadeja Pogačarja na svetovni vrh se je v tej vlogi profiliral Jan Polanc, ki bo tudi leta 2021 v ekipi UAE eden od ključnih pribočnikov zmagovalca Toura.



Dirkati zase ali pomagati drugim je dilema, s katero se je v karieri srečal vsak kolesar s potencialom za vrhunske dosežke. Mednje spada Polanc, 28-letnik iz Britofa pri Kranju, ki je na Giru d'Italia, na katerem je predlani dva dneva nosil rožnato majico vodilnega, slavil prestižni gorski etapni zmagi: leta 2015 na Abetoneju, dve leti pozneje na Etni. Ekipna hierarhija se je pri ekipi UAE, naslednici italijanskega Lampreja, h kateremu je Polanc prestopil sredi sezone 2013, v zadnjih dveh letih razjasnila.



Za to ima zasluge meteorski Pogačarjev vzpon, mladi Komendčan je leta 2019 v krstni sezoni med profesionalci dobil dirko po Kaliforniji in Vuelto končal na 3. mestu. Svoj najvišji status je lani zapečatil z zmago na Touru, za katero ima precej zaslug tudi Polanc. Ekipa UAE ni mogla igrati dominantne vloge kot Jumbo Visma Primoža Rogliča, zato je bil Gorenjec vedno tam, kjer ga je potreboval šest let mlajši rojak.



Slovenska naveza pri ekipi UAE, nad katero kot športni direktor bedi tudi slovenski selektor Andrej Hauptman (oba je prej vodil pri ljubljanskem Rogu), bo vrh krojila tudi v prihodnje. »Navadil sem se biti pomočnik, lažje je, če pomagaš nekomu, ki na koncu zmaga, še lažje pa to sprejmem, če pomagam Tadeju, in ne tujemu kolesarju,« je s priprav v Združenih arabskih emiratih povedal Polanc, ki bo imel letos podoben koledar kot Pogačar. Morda ne bosta skupaj na vseh dirkah, z združenimi močmi naj bi se lotila branjenja zmage na Touru in lova na rdečo majico na Vuelti, predvidoma naj bi branila tudi slovenske barve na OI v Tokiu.



Polančeva udeležba na Touru ni samoumevna. »Večji del sezone bom Tadejev pomočnik, pristop k Touru pa bo tokrat drugačen. Ekipa je močnejša in v Francijo bodo šli le najboljši, zato se bom moral potruditi, da bom pravi čas dovolj dobro pripravljen,« ga čaka trdo delo. Nekaj ga je že za njim, kolesarji UAE končujejo priprave v domovini svojih delodajalcev, kjer so se pred dvema tednoma kot prva poklicna športna ekipa na svetu cepili proti novemu koronavirusu.



Cepljenje doslej ni imelo nezaželenih stranskih učinkov, priprave v ZAE imajo ob ta čas sicer idealnih vremenskih razmerah vendarle eno napako. Na voljo je le en daljši asfaltiran vzpon, primeren za kolesarski trening, na Džebel Hafit, ki vsako leto odloča o zmagovalcu dirke po ZAE. »Na to smo se navadili, to pride prav tistim, ki bodo februarja nastopili na dirki, en mesec priprav pa bi se tu gotovo bolj vlekel kot v bolj raznoliki Španiji,« je dodal Polanc.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: