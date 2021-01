Latvijski velikan je razveselil Dončića

Pred gostovanjem v Charlottu se je košarkarjem Dallasa ponujalo obilo možnih opravičil za morebiten poraz. Zaradi varnostnega protokola proti koronavirusu v ligi NBA niso mogli računati na pet igralcev, zaradi karantene vseh drugih niso vadili ves teden, ob preložitvi dvoboja z New Orleansom pa so nekoliko izgubili tudi tekmovalni ritem. A so se odločili, da ne bodo posegli po izgovorih. Raje so strnili vrste ter pod vodstvom vnovič odličnega Luke Dončića in povratnika po operaciji meniskusa Kristapsa Porzingisa zmagali s 104:93.



Dončić je bil pred dnevi izbran za košarkarja tedna v zahodni konferenci, zdaj pa je očitno začel kampanjo za prvo ime meseca. Ob četrti zaporedni zmagi Dallasa se je izkazal s 34 točkami (met za dve 9:16, za tri 5:9, prosti meti 1:2), 13 skoki, 9 asistencami, 2 ukradenima žogama in 5 blokadami metov ter z raznovrstnostjo v lepi meri nadomestil odsotnost petih soigralcev. Manjkali so člana začetne peterke Josh Richardson in Dorian Finney-Smith ter Jalen Brunson, Maxi Kleber in Dwight Powell, po vrsti četrti, sedmi in enajsti strelec moštva v prvih devetih nastopih v prvenstvu. Primanjkljaj je pomagal izničiti latvijski velikan Porzingis s 16 točkami, njegovimi prvimi koši po poškodbi na tretji tekmi lanske končnice prvenstva z LA Clippers 22. avgusta.



»Naslednjih deset dni bo za nas zelo razburljivih, saj ne vemo, kaj nam bo prineslo stopnjevanje pandemije. Toda ob takšnih predstavah je vse skupaj veliko lažje. Kristaps je igral neverjetno dobro glede na okoliščine in bo odslej le še napredoval, kar nas opogumlja. O Luki pa ne bi izgubljal besed. Sezone ni začel najbolje, a nam zdaj daje prav to, kar najbolj potrebujemo. Ne le izjemne statistike, na moštvo vpliva pomirjevalno.



Poskrbi, da so vsi košarkarji na pravih položajih, in nato vleče optimalne poteze. Na zadnjih dveh tekmah je igral spektakularno,« je Dallasov trener Rick Carlisle pohvalil slovenskega zvezdnika, ki je v zadnjih štirih nastopih blestel s povprečjem 31,2 točke, 12 skokov, 10,8 asistence, 2 ukradeni žogi in 1,8 blokade. Iz večera v večer je opazen njegov napredek pri metih za tri točke – decembra je izkoristil le 9,5 odstotka poskusov, v Charlottu je bil že 55,6-odstoten –, a sam pravi, da ga veseli vse boljša igra moštva v obrambi.

Carlisle pozna pot do vrha

»Naslov prvaka lahko osvojiš le z odlično obrambo, zato vemo, kaj vse moramo še postoriti. Če se ne bomo izkazali pri defenzivnih nalogah, ne bomo dosegli ničesar. Jasno je torej, kaj mora biti vodilo za naše moštvo,« pravi Ljubljančan, ki se zaveda, da ima Carlisle največ izkušenj na tem področju. Šampionski prstan je namreč osvojil tako kot igralec (leta 1986 z Bostonom) kot trener (leta 2011 z Dallasom) in že leta 2002 bil izbran za najboljšega stratega sezone.



V Charlottu je proslavil 800. zmago v rednih delih prvenstva in pri 61 letih je na 16. mestu večne lestvice lige NBA. S 1335 zmagami vodi Don Nelson, ki je v letih 1997–2005 vodil Dallas, med še vedno dejavnimi trenerji pa sta pred Carlislom le Gregg Popovich iz San Antonia (1283) in Doc Rivers iz Philadelphie (951). »Dolgo sem se vozil na vlaku Dirka Nowitzkega, zdaj sem lahko hvaležen, da sta v našem moštvu Luka in KP,« meni Dallasov dirigent s klopi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: