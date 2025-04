Lanišek se je počutil kot na avtocesti, ko je letel do osebnega rekorda

V končni razvrstitvi za svetovni pokal v smučarskih skokih je bil še četrtič najboljši Slovenec Anže Lanišek. Veliki skok po lestvici mu je uspel prav na sklepnem dejanju v nedeljo končane sezone v Planici, kjer se je z drugim mestom in zmago z osmega mesta v skupnem točkovanju prebil na končno četrto. S 1056 točkami je zaostal le za tremi Avstrijci – dobitnikom velikega kristalnega globusa Danielom Tschofenigom (1805), Janom Hörlom (1652) in Stefanom Kraftom (1290).

Anžeta Laniška so prišli na sprejem na Kokrici pozdravit tudi klubski kolegi in trener Aleš Selak (levo). FOTO: SSK Mengeš

»Super, med drugimi sem za seboj pustil tudi Nemca Piusa Paschkeja (1006/5.), ki je prevladoval v uvodnem delu zime. To mi pomeni še toliko več, ker sem (si) dokazal, da se znam pobrati. Po slabšem začetku sem končal v vrhu. Želim si, da bi v takšnem slogu začel naslednjo olimpijsko sezono. Da si bom že na prvih tekmah več zaupal in upal,« je Lanišek po velikem finalu na letalnici bratov Gorišek svoj pogled že usmeril proti naslednji zimi, katere vrhunec bodo olimpijske igre v Cortini oziroma Milanu (med 6. in 22. februarjem 2026).

247,5 metra znaša novi osebni rekord Anžeta Laniška.

Pravkar končano sezono je sklenil na najlepši način – z novim osebnim in klubskim rekordom (247,5 m) in krstno zmago na letalnicah. »Meni je pomembno, da letim čim dlje in pristanem v telemark. Pri 254,5 metra, do kolikor je odneslo norca Domna Prevca, pa ga ni junaka, ki bi ga naredil,« je poudaril 28-letni as iz SSK Mengeš, ki je pri svojem zadnjem nastopu takoj vedel, da ga bo odneslo daleč. »Potem ko sem imel sprva določene težave na zaletišču, je bil to eden od redkih poskusov, pri katerem sem zadel odskok. Nato je bilo kakor na avtocesti. Pri približno 200 metrih sem začel odpirati in čakal na pristanek,« je opisal svoj doslej najdaljši polet (247,5 m), po katerem je doskočil v telemark.

V Planici je Anže Lanišek poletel tudi do novega osebnega in klubskega rekorda (247,5 m). FOTO: Borut Živulović/Reuters

Znova je letel zelo visoko – občutno višje kot tekmeci. »Takšna je pač moja tehnika skakanja, povsem drugačna kot Domnova. Toda obe sta uspešni,« se je namuznil domžalski as, ki se ni pozabil zahvaliti planiškim teptačem za izvrstno pripravljeno doskočišče. V ponedeljek so mu na Kokrici (Anže si je z ženo Nastjo družinsko gnezdo ustvaril v bližnji Mlaki) pripravili prisrčen sprejem, na katerem je podoživel svojo drugo najuspešnejšo sezono po zimi 2022/23, ko je s 1679 točkami v skupni razvrstitvi za svetovni pokal končal na tretjem mestu.

V Zakopanah bodo lovili 1000 metrov

»Zares je lepo, da sem sezono končal na takšen način. Zdaj sem veliko bolj pomirjen, kot če bi bil, denimo, drugi. No, šalo na stran. Ne glede na to, kako bi se razpletlo, sem hvaležen za vse izkušnje, ki sem jih dobil. To je tisto, kar šteje največ,« je ponovil Lanišek, za katerega se sezona v resnici še ni končala. Jutri ga namreč v Zakopanah čaka še Red Bullova ekshibicijska preizkušnja, na kateri bo – kot je sam pristavil – prav tako poskusil pokazati dobre skoke.

Ekshibicija v Zakopanah V Zakopanah bo jutri na sporedu še Red Bullova ekshibicijska preizkušnja, na kateri se bo pet moštev, ki jih bodo vodili nekdanji skakalni asi Andreas Goldberger, Adam Malysz, Thomas Morgenstern, Martin Schmitt, Gregor Schlierenzauer, med seboj pomerilo v točnosti skokov. Zmagala bo ekipa, ki se bo najbolj približala 1000 metrom. Višino zaletišča bodo v dogovoru s tekmovalci določali kapetani, štele pa bodo le dosežene daljave (brez sodniških ocen in vetrne izravnave). Anže Lanišek je v moštvu Martina Schmitta, v katerem so še Avstrijec Stephan Embacher, Poljak Dawid Kubacki in Nemec Andreas Wellinger. Od Slovencev bosta na tekmi nastopila še Domen Prevc (v ekipi Adama Malysza) in Timi Zajc (v zasedbi Andreasa Goldbergerja).

»To bo v našem športu novost. Na tekmi bomo lovili 1000 metrov. Zdi se mi zanimiv format, zanima me, kako bo to dejansko videti in kako se bomo dogovarjali. A bomo že našli način,« je razkril najboljši slovenski skakalec, ki je vabilo za ekshibicijo – tako kot 19 drugih skakalcev, med njimi tudi svetovni rekorder Domen Prevc in Timi Zajc – prejeli po novoletni turneji.

In kam se bo nato z družino odpravil na zaslužen oddih? »Šli bomo na toplo v Egipt,« je še zaupal Lanišek.