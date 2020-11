Lanišek po prvi seriji na pragu novih stopničk

Na uvodni posamični tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalcev v Visli se je zmage veselil Markus Eisenbichler (137,5 m in 134 m), ki si je tako priskakal rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi. Nemško slavje je z drugim mestom dopolnil Karl Geiger (133,5 m in 128 m), tretji pa je bil Avstrijec Daniel Huber (138,5 m in 125,5 m). Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (136 m in 118 m) na šestem mestu. Toda po uvodni seriji je 24-letnemu Domžalčanu, članu SSK Mengeš, kazalo še veliko bolje, saj je v spremenljivih razmerah vodil pred Hubrom in Eisenbichlerjem. Kljub temu je lahko Lanišek zadovoljen s startom, saj je iztržil več, kot je kazal še v petek in soboto.



Do točk so se od naših včeraj dokopali tudi Bor Pavlovčič (20.), Timi Zajc (23.) in Peter Prevc (30.). Prekratka za finale sta bila Žiga Jelar in Tilen Bartol, ki sta pristala na 38. in 39. mestu, Anže Semenič pa je svoje nastope v Visli končal že v petkovih kvalifikacijah.

V soboto zaostali za zastavljenim ciljem

Ekipni start v predolimpijsko sezono se Slovencem ni izšel po načrtih in željah. Na sobotni moštveni tekmi v Visli, na kateri je glavni trener naše reprezentance Gorazd Bertoncelj meril na stopničke oziroma vsaj blizu njih, so s šestim mestom (med devetimi zasedbami) kar precej zgrešili zastavljeni cilj.



Na tem položaju so bili Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek in Žiga Jelar že po uvodni seriji, v drugi pa se je njihov zaostanek še povečal. Od avstrijskih zmagovalcev, za katere so skakali Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber in Stefan Kraft, je Slovence na koncu ločilo kar 109,6 točke. (Pre)velik je bil tudi njihov zaostanek za tretjeuvrščenimi Poljaki (93,1 točke).



Bertoncelj z izkupičkom svojih izbrancev, ki že v petkovih kvalifikacijah niso bili pretirano razpoloženi (še najboljši je bil Prevc na 16. mestu), seveda ni mogel biti zadovoljen. »Skoki naših tekmovalcev so bili na ekipni preizkušnji boljši kot v kvalifikacijah, kar pomeni, da so naredili napredek. Zlasti Timijev finalni nastop (130 m) je bil že zelo obetaven,« je ocenil slovenski selektor.



Zmago so – kot že omenjeno – slavili Avstrijci, ki so tako ponovili lanski (moštveni) uspeh na skakalnici Adama Malysza. Andreas Widhölzl, ki je konec marca prevzel vodenje Krafta & Co., si torej boljšega začetka tekmovalne zime v vlogi glavnega trenerja naših sosedov ne bi mogel želeti. Rdeče-belo-rdeči orli so v razburljivi zračni bitki za zmago za 8,7 točke premagali drugouvrščene Nemce (v postavi Constantin Schmid, Pius Paschke, Karl Geiger in Markus Eisenbichler), tretji pa so bili z zaostankom 16,5 točke Poljaki Piotr Zyla, Klemens Muranka, Dawid Kubacki in Kamil Stoch.



»Vedeli smo, da se lahko, če bomo pokazali svoje najboljše skoke, zavihtimo visoko, nismo pa pričakovali zmage,« je priznal Huber in izrazil željo, da bi v takšnem slogu, kot so začeli, tudi nadaljevali sezono.