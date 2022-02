Lani si je za zgled vzela Stefana Krafta

V tej sezoni je Ema Klinec že štirikrat stala na odru za najboljše smučarske skakalke na svetu, enkrat tudi na najvišji stopnici, potem ko je bila konec lanskega novembra najboljša na drugi tekmi v Nižnem Tagilu.

V Pekingu bo stavila tudi na svoje izkušnje. FOTO: Jože Suhadolnik

Tako je devet mesecev po osvojitvi naslova svetovne prvakinje na srednji napravi v Oberstdorfu slavila še krstno zmago v svetovnem pokalu. S 23-letno šampionko iz Poljan nad Škofjo Loko, ki se je minuli konec tedna v Willingenu izkazala s 3. in 5. mestom, bodo morale tekmice resno računati tudi na olimpijskih igrah v Pekingu.

Kako ste zadovoljni s svojimi nastopi v tej zimi?

»Začetek je bil z 2. mestom in zmago v Rusiji vrhunski. Potem so se v mojem skakanju pojavila določena nihanja, a sem kljub temu dosegla lepe uvrstitve. Na Ljubnem sem presenetila samo sebe. Čeprav sem merila na stopničke, jih nisem pričakovala, toda očitno me je dodatno poneslo tamkajšnje vzdušje. Zelo sem se razveselila tudi zmage na tekmi mešanih ekip in 3. mesta v Willingenu.«

Glede na dosedanje dosežke boste z Uršo Bogataj in Niko Križnar kar tri Slovenke med favoritinjami v Pekingu.

»Lepo je slišati, da smo med favoritinjami. Na to smo se medtem že malo navadile. Včasih se šalimo med seboj, da bo boljša tista, ki je noč pred tekmo bolje spala. Na OI bodo odločale malenkosti in dnevna forma.«

Skakalnica v Zhangjiakouu bo za vse neznanka, kajne?

»V bistvu bo ista za vse. Ogledala sem si fotografije prizorišča, ki je videti čudovito. Morda nikoli več ne bom v tako lepem skakalnem centru.«

Kaj si obetate od vrhunca zime?

»Moram priznati, da so priprave za OI veliko težje, kot so bile, denimo, za lansko nordijsko SP v Oberstdorfu, čeprav smo imeli že na poti do tja ogromno težav zaradi covida-19. Kar zadeva Peking, bi rada unovčila svoje izkušnje. Rada bi se umestila v svoj svet in bila osredotočena le nase, čeprav verjamem, da bo veliko motečih dejavnikov. Kakor se poznam, lahko hitro ujamem vrhunsko formo, enako hitro pa jo lahko izgubim.«

Kako se postavite v svoj svet?

»Rada imam svoj mir, po navadi pa je tako, da ga imaš toliko, kolikor si ga vzameš. Veliko delam na tehniki sproščanja, kar zadeva dihanje, najbolj pa mi pri nastopih pomaga gledanje posnetkov dobrih skokov. Ko sem lani s Slatnarjevih prestopila na Fischerjeve smuči, sem si za zgled vzela tehniko skakanja Avstrijca Stefana Krafta. Na ta način sem izboljšala določene stvari, seveda pa ima vsak svoje posebnosti.«

Kako se spominjate svojih prvih OI v Pjongčangu?

»Prvo, kar mi pade na misel, je hud mraz. Na treningih sem bila blizu najboljšim trem, na tekmi pa sem zmrznila. Na svoj prvi nastop sem morala dolgo čakati, z izkušnjami, ki sem jih imela takrat, pa nisem mogla skočiti tako, kot sem znala. Maren Lundby, ki je osvojila naslov olimpijske prvakinje, je bila ves čas v ogrevalnici – na kolesu. Verjetno je dobro vedela, kaj počne. Sama sem bila po 14. mestu na tekmi tako razočarana, da nisem mogla spati, zaradi česar sem se ponoči za eno uro odpravila v fitnes na tekalno stezo.«

Z Niko Križnar svetovni vrh krojita dva članici SSK Norica Žiri. Kaj je skrivnost uspeha vajinega kluba?

»Rekla bi, da smo skromni, navajeni delati in da imamo radi ta šport. V klubu, ki mi pomeni veliko, nas je zdaj 45, sama pa sem pri 23 letih najstarejša tekmovalka. V mlajših kategorijah jih je nekaj, ki veliko obetajo. To vem, ker eno skupino, v kateri je tudi Nikin mlajši brat David, vodi moj brat Gašper.«

Pred časom sem zasledil fotografijo iz leta 2008 z državnega prvenstva za dečke do 10 let, na katerem sta zmagali pred Domnom Prevcem, Vidom Vrhovnikom, Timijem Zajcem …

»Da, mnogim staršem je šlo takrat v nos, da sem preskakovala njihove sinove. Do 15. leta je bil moj razvoj tako po tehnični kot telesni plati tako superioren, da sem bila v svoji starostni skupini najboljša, boljša tudi od fantov, kar je pokazalo tudi testiranje na Fakulteti za šport v Ljubljani. Klubski trener Jernej Kumer je res lepo delal z menoj, z izkušnjami pa je svoje k dobremu kondicijskemu treningu pripomogel Zoran Zupančič. Že pri 12 letih sem se odločila, da bom trenirala le skoke, v katerih sem že zgodaj stremela k temu, da bi bila v svetovnem vrhu.«

Mar lahko Avstrijko Marito Kramer, ki bo – če bo po pozitivnem testu na covid-19 dobila zeleno luč za nastop v Pekingu – vroča kandidatka za zlato lovoriko na OI, še kdo ustavi na poti do velikega kristalnega globusa?

»Glede na to, da je bila že lani izjemno močna, je po mojem globus že njen. Kar zadeva OI, težko kar koli rečem, saj je v zraku res toliko stvari. Zaradi tega bi utegnile v Pekingu odločati tudi izkušnje. Občutek imam, da bosta nevarni tudi Japonka Sara Takanaši in Nemka Katharina Althaus.«

Kramerjeva je bila nedavno precej kritična do tega, da imate skakalke na OI ob posamični tekmi na srednji napravi le še preizkušnjo mešanih ekip. Kakšen je vaš komentar glede tega?

»To je res žalostno. Gre za dogodek, na katerega se pripravljaš dolga štiri leta, potem pa imaš na njem le dve tekmi. Za nameček bomo v Pekingu zelo malo časa, saj bomo takoj po preizkušnji mešanih ekip odpotovali domov. Na lanskem SP smo imeli po dve posamični in ekipni tekmi, na OI pa gre počasneje.«

Urša Bogataj je omenila, da se pogosto ogrevate z igranjem nogometa in da ste tehnično najbolje podkovani.

»Poleti ga resnično igramo veliko, zdaj pa pri nas prednjači nožna odbojka. Težko rečem, da sem v nogometu najboljša med skakalkami, saj so se druge močno izboljšale. Če bi nas kdo videl igrati, bi bil verjetno presenečen nad tem, kako ga obvladamo.«

Kaj počnete v prostem času?

»Trener vseskozi skrbi, da ohranjamo svežino, prosti čas pa poskušam preživeti kakovostno. Rada grem na sprehod, berem, se učim … Zaradi pandemije sem se odločila za študij uporabne psihologije na fakulteti DOBA, moj primarni študij pa ostaja anglistika na Filozofski fakulteti v Ljubljani.«