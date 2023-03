Lani jih je Dragić zavrnil, letos ne

V soboto je Goran Dragić uradno postal košarkar Milwaukeeja do konca sezone. Večer pozneje se je že pridružil novim soigralcem, ki so v Washingtonu (117:111) dosegli še 17. zmago v zadnjih 18 nastopih v ligi NBA in se lahko pohvalijo z najboljšim izkupičkom med vsemi (46:18). Slovenski as je sodeloval pri ogrevanju pred dvobojem, a ga nato ni bilo v igralskem kadru. Priložnosti bo vendarle imel še kar nekaj: 18 tekem v rednem delu prvenstva in celotno končnico.

Kaj je Dragića prignalo k Milwaukeeju, prvaku lige NBA v letih 1971 in 2021, ni težko uganiti. Preprosto je čutil, da Chicago ni pravo okolje za skoraj 37-letnega košarkarja, ki se kljub težavam z načetim kolenom še ni odrekel sanjam o šampionskem prstanu. Najbolj se mu je približal leta 2010, ko se je s Phoenixom prebil v finale zahodne konference, in deset let pozneje, ko se je z Miamijem ustavil šele v velikem finalu z LA Lakers.

Takrat je v vzhodnem polfinalu zablestel prav proti Milwaukeeju s povprečjem 19,8 točke, 4,8 skoka in 4,4 asistence. Nato je proti Bostonu dosegal 20,5 točke, v odločilnih bitkah za lovoriko pa v seštevku igral le 34 minut zaradi poškodbe stopala. Rana ga skeli še danes, ko se zaveda, da na voljo nima dodatnega desetletja.

Goran Dragić je v Milwaukeeju dobro zapisan. Trener Mike Budenholzer ga je želel privabiti že februarja lani, ko se je Ljubljančan po slovesu od Toronta raje odločil za Brooklyn. Verjel je, da se lahko skupaj s Kevinom Durantom, Kyriejem Irvingom in Jamesom Hardnom ter pod vodstvom svojega prijatelja Steva Nasha zavihti na prestol. Ni jim uspelo, Dragić pa drugega vabila ni zavrnil. Dobro ve, da ima Milwaukee v Giannisu Antetokounmpu enega od največjih zvezdnikov na svetu, hkrati pa enega od najbolje zapolnjenih kadrov v ligi NBA.

Začenja kot tretji dirigent

To ima seveda svoje prednosti, zato je novo Dragićevo moštvo preživelo minule mesece brez dramatičnih pretresov. Le enkrat je doživelo več kot dva poraza zapored, čeprav je drugi najboljši strelec zasedbe v zadnjih sezonah Khris Middleton zaradi poškodb zapestja in kolena manjkal na 43 tekmah, Antetokounmpo pa na 12. Za prišleka iz Slovenije imajo razmere tudi poseben težavnostni količnik.

Vanje je vstopil kot tretji organizator igre za 32-letnim Jruejem Holidayem, ki je imel doslej največjo minutažo v moštvu (32,9) ter dosegal 19,9 točke in 7,3 asistence, in 27-letnim Jevonom Carterjem s povprečjem 22,5 minute. Dragićeva naloga naj bi bila jasna: lahko bi dodal nekaj tekmovalne zrelosti ekipi, ki se je večkrat opekla v izločilnih bojih (lani je izpadla v 2. krogu proti Bostonu), hkrati pa tudi dodatne napadalne razsežnosti. Milwaukee ima namreč letos precejšnje težave pri igri proti postavljeni obrambi tekmecev.