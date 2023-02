Lampičeva vesela, da je sploh v ekipi za SP

Če ob vsem – roko na srce – številčno preglomaznem zimskem športnem dogajanju nisi osredotočen, lahko hitro pride do nesporazuma. Tako smo včeraj prebrali, da Anamarija Lampič ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu v ... Oberhofu.

Tam bo biatlonski mundial, Lampičeva je zdaj zimska dvoživka, v resnici pa ne bo nastopila na SP v nordijskem smučanju v Planici, torej v svojem nekdanjem športu smučarskem teku. No, Anamarija v biatlonski Turingiji denimo ne bi sodelovala, če si ne bi opomogla od bolezni, tako bo zdaj na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike dejavna od jutri do 19. februarja, SP v Planici pa je med 21. februarjem in 5. marcem.

V Oberhofu se bodo prvič za kolajne udarili v sredo ob 14.45 v mešani štafeti, glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross pa je v nemško zdravilišče pripeljal Jakova Faka, Alexa Cisarja, Miho Dovžana, Tonija Vidmarja, Lovra Planka, Roka Tršana, Živo in Polono Klemenčič, Anamarijo Lampič in Leno Repinc.

A najprej so zboleli P. Klemenčičeva, Lampičeva in Tršan, v zadnjem tednu še Cisar in Fak, slednji za gripo. Šele v petek je po ozdravitvi opravil prvi lažji trening in zato v Ruhpoldingu ni bil na sklepnih pripravah z ekipo. Vsi so torej okrevali, toda stanje telesa bodo zares razkrile šele tekme. Tega se več ali manj zaveda tudi Jakov Fak, ki je na SP za Slovenijo sicer že osvojil dve zlati ter po eno srebrno in bronasto kolajno.

»V Oberhofu sem že velikokrat nastopal, proga je zelo zahtevna, običajno pa je glavni dejavnik vreme. Upam, da bo to tokrat boljše kot v tradicionalnem januarskem terminu. Tudi strelišče je tam posebno, vedno sta prisotna megla in veter,« je še malce meteorološko dodal Fak.

Že dolgo ni bila tako bolna

Tudi Lampičeva še nima matematične rezultatske potrditve, kako je po bolezni pripravljena na izziv tekmovalne zime.

»Najprej sem vesela, da sem sploh v ekipi za svetovno prvenstvo. Na začetku sezone si resnično nisem predstavljala, da se to lahko zgodi, a zdaj sem tukaj. Bolezen v Anterselvi me je zelo zdelala in tako nimam nobenih večjih ciljev. Upam le, da do konca sezone ne zbolim več. Tako bolna resnično nisem bila že najmanj pet let,« je iskrena Lampičeva, v letošnji sezoni novinke se je v šprintu že dvakrat uvrstila na peto mesto.