Lahko kdo ogrozi prvakovo prevlado?

Končuje se uvodni turnir nove sezone spletne serije v šahu. Četrta izvedba tekmovanja, ki se bo s šestimi turnirji in nato finalom odvijala vse leto, tokrat premierno poteka pod okriljem največje spletne šahovske strani Chess.com. Rekordni skupni nagradni sklad letos znaša kar dobra dva milijona ameriških dolarjev. Oblika celotne serije in posameznih turnirjev je precej spremenjena, nov format deluje morda zapleteno, a je njegova glavna odlika v tem, da odpira širši nabor igralcev, ki bodo lahko v njej sodelovali.

Beli na potezi Nakamura – Le Quang, Airthings Masters (internet) 2023. Kako je beli v tej napeti poziciji prišel do odločilne prednosti? REŠITEV: 1.Dxd2! Lxd2 2.Se7+ Kf8 3.Sxc6 Txc6 4.Sxa8 Lxa8 5.Td1 in beli je v nadaljevanju izkoristil materialno prednost in prišel do zmage.

Edina igralca, ki sta imela neposredno zagotovljeno mesto med najboljšo osmerico na uvodnem turnirju, sta bila zmagovalec vseh treh dosedanjih spletnih serij, norveški svetovni prvak Magnus Carlsen, in Američan Wesley So kot zmagovalec lanskega globalnega prvenstva na spletni strani Chess.com. Preostala šesterica si je morala nastope v najmočnejši kakovostni skupini zagotoviti na kvalifikacijskem turnirju, ki je bil odprt za vse igralce z najvišjim šahovskim nazivom.

Prevladoval indijski mladenič

Že kvalifikacijski turnir je poskrbel za epski obračun 146 velemojstrov, med katerimi so bili številni iz svetovnega vrha. Devetim krogom je sledil še niz izločilnih bojev. Najbolj prevladujoče predstave je prikazal indijski mladenič Gukeš, ki je bil prepričljivo najboljši že po uvodnih devetih krogih, nato pa je brez težav izločil še nekdanjega svetovnega prvaka Vladimirja Kramnika. Preboj med najboljših osem je uspel tudi njegovemu rojaku Arjunu Erigaisiju in še enemu od najobetavnejših igralcev na svetu, Alirezi Firouzji. Ameriški specialist za hitre discipline Hikaru Nakamura si je uvrstitev zagotovil šele po zlati partiji proti Rusu Danilu Dubovu, presenetljivo sta bila uspešna še Azerbajdžanec Rauf Mamedov in Rus Aleksej Sarana. Že kvalifikacije so pokazale, da gledalci letos ne bodo gledali le hermetično zaprte elitne druščine, pač pa precej bolj raznoliko igralsko zasedbo, ki bo veliko bolje odražala ostro konkurenco, ki zdaj vlada v razširjenem svetovnem vrhu.

Diagram (7.2.)

Eno od glavnih vprašanj, ki se ob tem poraja, je seveda, ali lahko kdo ogrozi premoč Carlsena, ki je precej zanesljivo slavil v vseh treh predhodnih izvedbah spletne serije. Konkurenca bo tokrat precej bolj razpršena, hkrati pa tudi njegova udeležba na vsakem od naslednjih turnirjev ni več samoumevna. Neposredno mesto imajo namreč zagotovljeno le najboljši trije s predhodnega turnirja, vsi drugi pa si ga bodo morali zagotoviti skozi precej brutalno kvalifikacijsko sito.