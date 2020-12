LA Lakers v boj za novo krono

V noči na sredo se bo začela nova sezona košarkarske lige NBA. V vlogi branilcev naslova so Los Angeles Lakers, ti imajo največ možnosti za osvojitev šampionskega prstana tudi v sezoni 2020/21. O tem so prepričani tako košarkarski analitiki kot stavnice, ki v ožji krog favoritov uvrščajo še Milwaukee, Brooklyn in Los Angeles Clippers.



Jezerniki nimajo zaman takšnega statusa, saj so bili po pretekli sezoni zelo dejavni pri oblikovanju igralskega kadra. Podpisali so novi pogodbi z glavnima zvezdnikoma LeBronom Jamesom (85 milijonov dolarjev/2 leti) in Anthonyjem Davisom (190/5), zvestobo je kot zadnji v nedeljo podaljšal tudi Kyle Kuzma (40/3). Vodstvo kluba je odlično delo opravilo tudi pri gradnji celovite podobe, po odhodih Dwighta Howarda, Rajona Ronda, Dannyja Greena, JaValeja McGeeja in Averyja Bradleyja so v svoje vrste pridobili nekaj odmevnih okrepitev, centra Montrezla Harrella, najboljšega šestega igralca pretekle sezone, organizatorja igre Dennisa Schröderja, ki je bil v zadnjem glasovanju za najboljšega šestega igralca sezone na drugem mestu, in izkušenega centra Marca Gasola, nekdanjega prvaka in nekdanjega najboljšega obrambnega igralca lige.

Denis nadloga

Njihov prihod je navdušeno pozdravil tudi LeBron James, ki je imel o vsakem povedati kaj dobrega: »Vesel sem, da imamo Marca Gasola, o katerem naši navijači vedo, da bi moral biti naš član, vendar ga je klub po izboru zamenjal za starejšega brata Pauja. Je še en prvak lige, s Torontom je zmagal pred dvema sezonama. Vedno sem ga imel rad, doma pa ima mojo nagrado za najboljšega obrambnega igralca leta,« se je pošalil LeBron, ki je v sezoni 2012/13 končal kot drugi v tem glasovanju, za Gasolom.



V nadaljevanju je dodal: »Tu je še Wesley Matthews, proti kateremu sem vedno rad tekmoval, njegov oče pa je nekdanji jezernik. Torej imamo dva nova igralca z družinskimi povezavami z našim klubom. Dobili smo tudi Montrezla Harrella, ki bo zelo pomagal naši klopi, imamo pa tudi Dennisa Schröderja, ki sem mu že dal vzdevek Denis nadloga. Je tip igralca, ki ga imaš rad kot soigralca, kot nasprotnika pa ga ne moreš prenesti.« Izkušeni 35-letni James, ki je v minuli sezoni osvojil svoj četrti naslov prvaka in klubu pomagal do sedemnajstega, s katerim so se jezerniki na vrhu lestvice ekip z največ naslovi izenačili z Bostonom, z optimizmom pričakuje novo sezono in verjame, da klub lahko ponovi uspeh: »Lahko. Tako preprosto je, vsekakor lahko znova zmagamo. Moraš biti zdrav in imeti malce sreče. Pomladili smo tudi ekipo.«



Aktualni prvaki lige bodo svoje sposobnosti lahko pokazali že v noči na jutrišnji dan (4.00), ko bodo gostili mestne tekmece in ene izmed glavnih favoritov za naslov, Los Angeles Clippers.