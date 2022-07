Kvalifikacije za ligo prvakov: Kišinjov je že bil nesrečno mesto za Maribor

Mariborska nogometna posadka je v Moldavijo dopotovala rahlo zdesetkana, a samozavestna. Povratni dvoboj proti Šerifu, ki je v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Ljudskem vrtu deloval avtoritativno, toda neučinkovito (0:0), bi se po napovedih vijoličnih lahko zavrtel po štajerskih taktih. Napredovanje že prinaša milijone evrov in najmanj uvrstitev v skupinski del konferenčne lige. Tekma na stadionu Zimbruja v Kišinjovu se bo začela ob 19. uri, glavni sodnik bo Madžar Tamas Bognar.

Ko je Mariborčane pred 22 leti v 2. krogu kvalifikacij za LP izločil tedanji moldavski prvak Zimbru, je bila to senzacija brez primere. Olimpija je takrat v kvalifikacijah za evropsko ligo gostovala v uničenem Tiraspolu, kjer je deloval le nogometni klub in že vidno ambiciozen Šerif, a se je soočila s posledicami oboroženih spopadov med vladnimi silami in separatisti. Olimpija je izločila Šerif (0:0, doma je bila boljša s 3:0).

Šerif je zdaj veliko močnejši, kot je bil Zimbru, in mariborsko napredovanje bi bilo podobno presenečenje kot pred 22 leti Zimbrujevo. Tudi prvih 90 minut dvoboja pod Kalvarijo je razkrilo razlike v kakovosti posameznikov. A Mariborčani še niso rekli zadnje, njihova samozavestna drža je legitimna. »Tekmeci so prepričani o uspehu, ker izhajajo iz prve tekme, a ne vem, ali vedo, da smo mi lahko boljši,« je opozoril na mariborsko skrito moč trener Radovan Karanović, ki je bodisi spretno skrival strah bodisi je dejansko verjel besedam in svojim pogledom, ki jih je nizal.

Maribor je evropski

»Taktično smo se že pripravili, kakšna pa bo izvedba, je druga stvar. Jasno je, da če ne dosežeš gola, ne moreš napredovati. Ne gre samo za branjenje, Maribor bo pokazal drugačen obraz od tistega v Ljudskem vrtu. Za vse smo se pripravili, odzvati se moramo s hladnimi glavami,« je razmišljal kot izkušeni vojskovodja trener, ki pričakuje, da Maribor ne bo prejel gola.

»Tudi Šerif ne more uiti strahu, ker ve, da ima Maribor več igralcev z izkušnjami iz evropskih tekem. V Mariboru so tekmeci prevzeli prevlado na sredini igrišča, mi se nismo mogli povezati in prav v sredini bomo poskušali narediti spremembe,« je Karanović dal vedeti, kako bi jim lahko zabili gol ali dva.

Mariborčani se ne želijo preveč ukvarjati z nesrečami, kot so poškodbe. Kapetan Martin Milec je avt do novega leta, Aleks Pihler še ni zacelil poškodovanega gležnja, Marko Božić je tudi ostal doma. Še več dela kot trener ima športni direktor Marko Šuler. Toda tudi on je pozitivno poln sebe, kot je bil nekoč Zlatko Zahović.

»Na težave se moraš odzvati pripravljen. Maribor je evropski. Točno ve, kaj je treba narediti v obrambi, v napadu pa imeti nekaj več drznosti. Premoremo jo. Maribor lahko napreduje,« je povedal ključni oblikovalec športne politike, za katerega se prestopno obdobje šele bliža vrhuncu.