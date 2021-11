Kurtić, Bijol in Čerin dobili dodatno delo

Slovenska nogometna reprezentanca prvič v moderni zgodovini ni opravila treninga na prizorišču tekme, kakršno je odigrala sinoči v Trnavi. Res smo v obdobju pandemije, ki je marsikaj postavila na glavo, precedenčne razmere so prežale tudi na Slovence med njihovim bivanjem na Slovaškem. Selektor Matjaž Kek je opravil generalko kar na Brdu, v sredo po pristanku letala v Bratislavi so šli reprezentanti v hotel in le večerjali, taktične in videoanalize so opravili že prej.

NZS je izbrala varno destinacijo – hotel NH Gate One leži slaba dva kilometra od letališča, kar je Slovencem omogočalo lažje načrtovanje logistike v covidnih časih. NH Gate One se drži največjega nakupovalnega središča na Slovaškem (Avion Shopping Park) v bratislavskem distriktu Ružinov, Andraž Šporar se tam počuti kot doma, dve leti je igral v majici tukajšnjega Slovana. Ni skrivnost, da nogometaši med vsemi »znamenitostmi« obožujejo predvsem nakupovalna središča, pritegnejo jih najnovejše modne smernice. Pri tem prednjačijo Šporar, Benjamin Verbič in Josip Iličić, slednji naj bi po koncu kariere deloval prav v modni industriji.

Travnato površino v Trnavi je preveril strokovni štab Matjaža Keka. FOTO: Jože Suhadolnik

Vodstvo hotela je šlo Slovencem na roke, Kek je deloval v razmerah strogega mehurčka: igralci so bili nastanjeni v enem nadstropju, strokovni štab v drugem, v vsakem je bila jedilnica, drugih gostov v teh nadstropjih ni bilo. Previdnost zahteva tudi Uefin protokol Return to play (Vrnitev k igri), igralci pa vedo, da je zanje bolje, če se vrnejo v klube »negativni«, saj jih naslednji konec tedna čakajo novi izzivi: Miha Blažič bo denimo igral madžarski derbi Ferencvaros vs. Videoton, Miha Zajc bo užival v istanbulski klasiki Galatasaray vs. Fenerbahče.

Izbire nimajo: od ponedeljka bo večina slovaških regij obarvanih v črno (!), že ta teden so obvezne maske tipa FFP2 – kirurške ne zadostujejo –, navzoče opozarjajo na previdnost na slehernem koraku, tudi med sinočnjo tekmo je morala biti med vsemi akterji in obiskovalci razdalja najmanj dveh metrov. Namesto uradnega treninga so reprezentanti dan pred tekmo počivali, značilnosti travnate površine stadiona v Trnavi so preverili le člani strokovnega štaba, v katerem so Matjaž Kek, Milan Miklavič, Luka Brkljača, Milivoje Novaković in Borut Mavrič.

Vodstvo reprezentance je – z dovoljenjem Uefe – medijske obveznosti opravilo že dan prej na Gorenjskem: na videokonferenci so sodelovali tudi slovaški novinarji. Posledično je lahko slovenska odprava krenila proti Slovaški pozneje kot običajno, prav tako je lahko prenočila na prizorišču tudi po tekmi, kar prav tako ni pogosta praksa. Reprezentanti so na dan tekme sprostili svoje misli s tradicionalnimi hobiji, med katerimi so kartanje, branje knjig, videoigre in sprehodi.

Dopoldne so opravili le aktivacijo mišic na stadionu Pasienky, na katerem je deset let (2009–2019) igral bratislavski Slovan, še prej Inter, Petržalka in slovaška reprezentanca. Danes Slovan domuje na novem stadionu Opečnato polje za sto milijonov evrov, ki sprejme 22.500 gledalcev. Le kaznovani Jasmin Kurtić, Jaka Bijol in Adam Gnezda Čerin so opravili poln trening pred nedeljsko tekmo s Ciprom v Stožicah. Tudi pri tem ni bilo naključij: ekonoma sta pripeljala opremo za trening v Bratislavo že dan prej z avtomobilom.