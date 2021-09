Kup srebrnine na Anfieldu in San Siru

Sinočnjih osem tekmecev na startu lige prvakov se je podpisalo pod 20 lovorik, zbrali so še 24 finalnih porazov. Najbolj trofejna tekma je bila med Barcelono in Bayernom (11 naslovov, 8 finalov). Nocoj se bo predstavilo še več težkokategornikov, ki so na nogometni Mt. Blanc stopili 36-krat in še 20-krat sodelovali v zadnjem dejanju.



Dva derbija izstopata, Liverpool vs. Milan (skupaj 13 naslovov, 7 finalov) ter Inter vs. Real Madrid (16, 5).

Vsiljivec med četverico je AC Milan, sedemkratni prvak, ki pa je daleč od stare slave. Med elito se vrača po dolgih osmih letih, njegov zadnji naslov pa ima že dolgo brado, zgodil se je leta 2007, ko so rossoneri v Atenah premagali prav nocojšnje tekmece iz mesta Beatlov. S tem so se rdečim maščevali za enega največjih šokov v zgodovini kluba. Dve leti prej so zapravili vodstvo s 3:0 in izgubili po 11-metrovkah, čemur danes pravimo čudež v Istanbulu.



Od leta 2007 Milan ni več videl finala, Liverpool je bil v njem dvakrat, leta 2018 je izgubil z Realom, leta 2019 šestič osvojil lovoriko, za nameček je lani po 30 letih postal angleški prvak. Pod te dosežke se je podpisal Jürgen Klopp, ki ima na kultnem Anfieldu status polboga. Nemec ima po Transfermarktu 880 milijonov evrov vredno zasedbo (5. mesto). Na drugi strani je Milanova ocenjena na 467 mio evrov (18.), v njej pa je glavna zvezda Zlatan Ibrahimović, ki bo kmalu dopolnil 40 let. A Šved se je poškodoval proti Napoliju (2:0), ko je po dolgi odsotnosti takoj zabil gol. Tako naj bi v napadu sodelovala Ante Rebić in Olivier Giroud. Oba kluba sta odlično začela sezono, Liverpool ima v premier league tri zmage in neodločen izid (razlika v golih 9:1), nazadnje je s 3:0 (Salah, Fabinho, Mane) zmagal v Leedsu. Milan ima v serie A tri zmage (razlika v golih 7:1).

Sanjajo raje ponoči

Na vprašanje, ali sanja o sanjski vrnitvi v ligo prvakov, je 55-letni Milanov trener Stefano Pioli dejal: »Sanjamo raje ponoči med spanjem, podnevi je treba trdo delati, da lahko sanje uresničiš.« Njegov leto mlajši kolega Klopp ni bil navdušen nad žrebom, saj sta v skupini B tudi Atletico Madrid in Porto, skupaj so ti štirje klubi zbrali 25 finalov in 15 lovorik ... »Nedvomno je to najtežja skupina, odkar sem trener Liverpoola (od 2015, op. p.).«

Zgodovinsko še bogatejša bo tekma med Interjem in madridskim Realom, seveda predvsem zaradi 13-kratnega prvaka iz Španije, ki pa tokrat ne sodi v ožji krog favoritov.



Novi trener Carlo Ancelotti ima obilo skrbi zaradi poškodb (Bale, Kroos, Marcelo ...). Italijanski prvaki so izgubili Romeluja Lukakuja in ga zamenjali s prostim Edinom Džekom. Trener Simone Inzaghi je zamenjal Antonia Conteja, ki v dveh sezonah ni pripeljal črno-modrih iz skupine LP. Nazadnje so se v izločilne boje uvrstili leta 2011. »To tradicijo želimo prekiniti za vsako ceno in začeti pisati novo poglavje evropskega Interja,« je odločen Inzaghi. Zanimivo, njegov starejši brat Filippo je osvojil zadnjo lovoriko z mestnim tekmecem Milanom.



