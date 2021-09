Kubiakovo vedenje nesprejemljivo

Slovenski odbojkarji so se po polfinalni zmagi nad Poljsko s 3:1 veselili že tretje uvrstitve v finale evropskega prvenstva, s tem so si seveda priigrali tudi tretje odličje na starocelinskih prvenstvih. Poljaki so resnično redna slovenska stranka za zmage, na zadnjih štirih EP so v izločilnih bojih prav tolikokrat izgubili s Slovenijo.



A to ni prekletstvo, pravijo poljski strokovnjaki, to so šibke glave naših igralcev. Ko so potisnjeni ob zid, padejo v črno luknjo, psihično ne morejo prenesti nobenega izziva več. Lukasz Kadziewicz, član vrste Poljske, ki je na svetovnem prvenstvu leta 2006 osvojila srebrno odličje, tudi dodaja, da če so bila do zdaj še kakšna razmišljanja, da naj Belgijec Vital Heynen vseeno ostane poljski selektor, po neuspehu na OI se mu je pošteno zamajal stolček, teh zdaj ni več. »Morebiti bi pravi psiholog moral delati s temi fanti, ne pa samoustvarjeni psiholog Heynen,« pravi Kadziewicz.



V polfinalni zmagi Slovenije pa sta izstopali še dve psihološko zelo pomembni zadevi. Prireditelji sklepnega dela EP v Katovicah so namreč v dvorani Spodek, v prevodu leteči krožnik, zgrajena je namreč v obliki vesoljskega plovila, pred tekmo predvajali napačno himno namesto slovenske. Bila je srbska, njeno predvajanje pa je bilo prekinjeno po posredovanju Dejana Vinčića, ki je izstopil iz slovenske vrste, postrojene pred tekmo, po žvižgih navijačev Slovenije in po besednem vskoku uradnega napovedovalca. Poljska provokacija pač, tako kot tista kapetana Michala Kubiaka v četrtem nizu, ko je po svojem napadu in točki, izid je bil 6:6, prešel v pravo besedno ofenzivo v smeri slovenskega kapetana Tineta Urnauta na drugi strani mreže. Kubiak je bil popolnoma izven sebe, norel, Urnaut mu je besedno vračal, videti je skoraj že bilo, da se bo vnel pretep. Kapetan Poljske je s tem podžgal soigralce k boljši igri, kar jim je tudi uspelo. To je po dvoboju priznal tudi Bartosz Kurek: »Če ne bi bilo Kubiaka, bi bili že prej pod tuši v slačilnici po koncu tekme.« Urnaut brez zamere Nekateri tudi pravijo, da Poljaki v kriznih trenutkih poskušajo iti z glavo skozi zid, namesto da bi ga zaobšli. Postanejo žrtve želje, da bi rezultatsko ubili vsakega nasprotnika, ne pa ga le povsem preprosto premagali. »Nimam nobenih zamer proti poljskemu kapetanu. Povsem normalno je, da se kaj takšnega lahko dogodi, to je del športa. Igrali smo pomembno tekmo, kjer so bila prisotna izrazita čustva. Kubiak s svojim izpadom ni vplival na mojo igro,« je omenil Tine Urnaut. Bolj kritičen je bil Jan Kozamernik, ki bo v naslednji sezoni igral v poljski ligi pri klubu Asseco Resovia iz Rzeszowa: »Kar je storil Kubiak, je nesprejemljivo. Ne razumem, kako mu je ves čas to dopuščeno, vsakič, ko Poljska izgubi, se tako vede. A vedeli smo za to in nekaj podobnega pričakovali. Po tem prepiru smo se morali vrniti k polni zbranosti in na srečo nam je to uspelo.« O zameri Dejana Vinčića, da so jih Poljaki sprovocirali tudi s tem, da selektor Heynen ni vedel, s kom igrajo v polfinalu, pa je srednji bloker Jakub Kochanowski odgovoril: »Vinčić si je narobe razložil trenerjeve besede. Vital ni neumnež, seveda je absolutno vedel, da lahko v polfinalu naletimo na Slovenijo.«

