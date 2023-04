Kubacki jokal kot dež, ko je videl, kaj je storil Lanišek (VIDEO)

Po zaključku skakalne sezone v Planici v Sloveniji in predvsem na Poljskem odmeva gesta slovenskega skakalca Anžeta Laniška. Ta je po podelitvi nagrad v skupni razvrstitvi na tretjo stopničko prinesel veliko fotografijo poljskega skakalca, ki je tik pred zaključkom sezone zaključil s tekmami in se vrnil domov, saj je njegova žena nenadoma hudo zbolela.

Njegova gesta ni ostala neopažena. Še posebej so bili nad njegovo potezo navdušeni Poljaki, ki so ga povabili pred mikrofon. Lanišek tudi pred novinarjem ni mogel skriti solz, dejal je, Da bi si Dawid letos zaslužil drugo mesto v skupni razvrstitvi. »V imenu poljskih navijačev bi se vam rad zahvalil,« je dejal novinar.

»Kot sem rekel, bil bi drugi, ne tretji, ker je bil to sezono res močen.« Lanišek je še dejal, da je dokazal, da je velik človek in da ve, da bi bil zelo uspešen tako v Vikersundu in Planici.

Za poljsko televizijo se je oglasil tudi Kubacki, je povedal, da je bil zelo presenečen, ko je videl, kaj je zanj storil Lanišek. »Nisem pričakoval tega. V grlu sem imel cmok. Nemudoma sem mu poslal sporočilo. Ko sva z Marto to videla, sva jokala. Še zdaj me stiska pri srcu,« je dejal Kubacki za Przeglad Sportowy.