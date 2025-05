Krkin talent leta: priznanja za vztrajnost in predanost za mlade športnike in kulturnike (FOTO)

»To je potrditev, da skupaj s trenerjem Borutom Retljem in našo skupino delamo dobro in prav in dobro. In da lahko s tem dosežemo nekaj. Tek pa je taka disciplina, ki ti najbolj pokaže, kdo si sploh v resnici. Prek svojega telesa ne moreš, lahko pa ga porineš do določenega trenutka. Pri teku iščeš svoje limite. To pa je dober napotek tudi za samo življenje,« nam je zrelo in odraslo povedal, razložil dolenjski najstnik Lenart Mihalič iz Atletskega kluba Krka Novo mesto. Lenart, tekmuje v teku na 2000 metrov z ovirami in krosu, je bil eden izmed kvarteta, ki je prejel priznanje Krkin talent leta.

Prejeli so ga še Zala Kovaljev iz Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, Mia Lavrih iz Golf kluba Grad Otočec Novo mesto in Enej Rangus iz Moškega rokometnega kluba Krka. »Trener večkrat reče, da sem pripravljen gristi in trpeti, ko bi večina odnehala. Sem dovolj neumen, da vztrajam,« je Lenart pojasnil, kje vidi razlog, da je prejel to laskavo priznanje, ob tem pa se je zahvalil trenerju Borutu Retlju. »Zelo veliko mi pomaga z nasveti za šolo, trening in življenje. Sem vesel, ker je moj trener. Zaveda se, da se ne smem prekuriti že zdaj, da bom imel svoje telo za vse življenje in da bom čez pet let še vedno lahko tekmoval,« je še povedal Lenart.

»Velika čast je, da sem prejel to priznanje. Zelo sem bil vesel in ponosen,« je povedal Enej Rangus, sicer nadarjen rokometni vratar. Od 2. razreda že igra, sprva mini rokomet, zdaj v novomeškem klubu. Ambicij mu ne manjka. Rad bi branil v enem od elitnih klubov v ligi prvakov, zelo uspešen je tudi v šoli.

»Ponosna sem nase, glasba je moje življenje, brez nje res ne znam in si na predstavljam, kako bi bilo. Rada bi postala zdravnica, a bi ob sebi še vedno rada ohranila glasbo,« je svojo povezanost z glasbo opisala Zala Kovaljev, ki je učenka 8. razreda flavte in že drugo leto vidna članica Novomeškega simfoničnega orkestra.

Svojo glasbeno pot je začela v Glasbeni šoli Sevnica in že v tem obdobju se je redno udeleževala državnih in mednarodnih tekmovanj ter dosegala vidne rezultate. Po vpisu na novomeško gimnazijo se je prepisala na Glasbeno šolo Marjana Kozine Novo mesto in potrdila svoj izjemni talent. Njena profesorica je Vesna Belić.

»Priznanje mi veliko pomeni, saj predstavlja potrditev, da delamo prav in dobro,« pa je povedala mlada golfistka Mia Lavrih. S petimi leti se je udeležila svojega prvega tekmovanja in hitro začela okušati slast zmage. Ves čas pa je bila aktivna tudi na drugih področjih. Veliko zanimanja je kazala za ples in zato je za krajši čas odložila igranje golfa. Pri 12 letih pa se je vrnila k njemu, saj je ugotovila, da je to njen šport. Njen trener je oče Matjaž, je članica Golf klub Grad Otočec Novo mesto, spogleduje pa se z odhodom v ZDA na študij in igranje golfa. Lani je bila tudi članica slovenske članske reprezentance, v Srbiji pa je osvojila prvi turnir.

Plakete za športne oziroma kulturne dosežke je prejelo še 12 mladih članov društev in ustanov. Za dolgoletno uspešno delo in izjemen prispevek k razvoju in delovanju kluba, društva ali ustanove pa so v Krki 13 mentorjem, trenerjem in predstavnikom klubov in društev podelili Krkine zahvale.

Od leta 2017, odkar so v novomeški Krki začeli nagrajevati uspešne športnike in kulturnike, je naziv Krkin talent leta prejelo 28 uspešnih mladih posameznikov iz Krkinih društev, klubov ali ustanov, podelili pa smo tudi 119 priznanj za športne in kulturne dosežke in 49 Krkinih zahval. »Z izborom Krkin talent leta želimo tiste, ki se pri svojih dejavnostih še posebno trudijo, nagraditi za vztrajno in odgovorno delo, ter jih motivirati, da bodo tako tudi nadaljevali,« so pojasnili v Krki, kjer so sicer pripravili že 19. po vrsti srečanje s sponzoriranci.

Tema letošnjega srečanja je bila odgovornost. Da je odgovornost vrednota, s svojim zgledom potrjuje tudi košarkar Košarkarskega kluba Krka Žak Smrekar, ki je priznanje prejel pred dvema letoma. »Vsak trening je vaša priložnost, da postanete boljši, da napredujete v svoji igri. Pomembno je, da verjamete vase, da ste odgovorni, pa ne le na igrišču, ampak tudi zunaj njega, kjer morate biti zgled drugim. In seveda, da poslušate svojega trenerja. V športu se boste naučili ne le igre, ampak tudi veliko drugega: discipline, spoštovanja, ekipnega duha in vztrajnosti.«

Zbrane je nagovoril Darko Jorgić, najuspešnejši slovenski namiznoteniški igralec in trenutno 13. igralec v svetovnem merilu, večkratni državni prvak in nekdanji prvak na svetovni mladinski lestvici v namiznem tenisu, dvakratni članski evropski podprvak, udeleženec olimpijskih iger in v letu 2022 šesti najboljši namiznoteniški igralec v svetovni članski eliti. Darko se je svojčas kalil tudi v NTK Krka Novo mesto, s katerim je bil v času šolanja v Novem mestu tudi dvakrat državni prvak. »Za kar koli se odločate, je najpomembnejša glava in to, da verjamete svojim trenerjem, jim zaupate ter skupaj sodelujete. Samo tako pride do uspehov,« je Jorgić svetoval mladim.

Skrb za mlade

Krkina priznanja za športne in kulturne dosežke 2024 so prejeli Lara Balažic, Jurij Hudoklin, Jazon Krošelj, Ema Lesjak, Matija Pirnar, Mai Prevejšek, Lovro Selan, Leja Strgar, Neja Štrukelj, Katja Štrukelj, Lovro Tiran, Uma Učakar. Zahvale zaslužnim predstavnikom klubov, društev in ustanov so prejeli Franci Bučar, Mitja Baša, Petra Božič, Zdravko Damjanovič, dr. Boris Dular, Dušan Dular, Ivo Kastrevec, Miroslav Mišić, Miša Mrzelj, Aleksandra Pavlič, Ana Ponikvar, Stevan Zec, Branka Zorić Jazbec.

»To mi pomeni zelo veliko. Dolga leta leta sem bil povezan tako s Krko kot z atletiko. To, kar je Krka govorila, je tudi delala. Ključna pa je bila in ostala skrb za mlade. To je največja vrednost in zadovoljstvo,« je ob prejemu zahvale povedal dr. Boris Dular, ki je z atletiko povezan več kot 50 let, v delovanje Krkinega atletskega kluba pa se je vključil leta 1990. Kar 15 let je vodil mednarodni atletski miting Krka.

»Ponosen sem na to, da ko sem začel v klubu, so bili težki časi. Tudi financ ni bilo. A nam je uspelo kot ekipi in smo se krepili. Danes sem navdušen nad tem, ker je v ta klub vključenih več kot 500 otrok. To je tisto bogastvo, ki je ključno,« še dodaja dr. Dular. »Zelo sem zadovoljna in vesela ob prejemu te zahvale. To pomeni, da Krka vidi in ceni ter prepozna tisto, kar delamo s srcem, dušo vlagamo svoj čas in energijo,« pa je dodala Aleksandra Pavlič, ki je že 22 let članica flavtistka v Pihalnem orkestru Krka. V zadnjih 10 letih je kot predsednica orkestra bistveno prispevala k njegovi dolgoročni stabilnosti in napredku.

