Krka ob vrnitvi spet dere bregove: novomeški rokometaši so hit sezone

MRK Krka je presenečenje sezone. Ob vrnitvi v ligo NLB so Novomeščani na visokem 5. mestu, uvrstili so se na sklepni turnir pokala Slovenije. Trener Mirko Skoko je podpisan pod največje dosežke kluba, ki je v letih 2018 in 2019 osvojil drugo mesto v pokalu RZS, vrhunec je bil dvig superpokala leta 2018, ko so Dolenjci v dvorani Marof premagali Celje Pivovarno Laško. Zatem se je krivulja obrnila navzdol, Krka je izpadla v 1. B ligo, zdaj je nazaj. Nazaj je tudi Skoko ...

Začetki igranja rokometa v Novem mestu segajo v leto 1954, toda klub, kakršnega poznamo, je bil ustanovljen na prelomu tisočletja, ko sta bila pobudnika Ičo Petančič in Evgen Pungerčič, predsednik pa Marjan Kukman, ki to funkcijo opravlja še zdaj, torej že 23 let, odkar se klub imenuje Moški rokometni klub Krka.

Krko je po omenjenem uspehu v superpokalu zapustila večina nosilcev igre (Papež, Jurečič, Didovič, L. Rašo, Okleščen, Tomić ...). V klubu so stavili na lasten podmladek, vendar se niso mogli izogniti izpadu v sezoni 2020-21. »Imeli smo smolo, pet tekem izgubili za gol, imeli pet remijev, zmanjkali sta nam dve točki. Na srečo nam sponzorji niso obrnili hrbta. Zadeli smo z okrepitvami in ekspresno smo se vrnili med najboljše,« je dogodke orisal prvi operativec kluba Gregor Šuštaršič, ponosen na rezultate v tej sezoni, pred katero se je Krka še okrepila.

Glavni igralci so vratar Jure Blaževič, najboljši strelec lige Uroš Knavs ter Vladan Lončar, Blaž Nosan, Marko Majstorović, Žiga Bradeško, Žan Grojzdek, Tilen Kukman, Jernej Avsec, Dino Rašo, Klemen Matko, mladinski vratar Žan Rauh in izposojeni igralec iz Trebnjega, mladi Črnogorec Veljko Stanojević.

Talenta je dovolj, ambicije visoke. »Ne skrivamo, da bi se radi uvrstili v evropski pokal EHF, pripravljeni smo igrati Evropo,« pove sekretar in dodaja, da Krko zanima tudi organizacija pokalnega F4: »Vsi štirje klubi (tudi Celje, Jeruzalem in Koper; op. p.) smo imeli sestanek in vsi bi radi dobili organizacijo. Bomo videli, koga bo izbrala RZS.«

Mini rokomet v osmih šolah

Krka je bila znana valilnica talentov, tam je deloval dolgoletni mladinski selektor Slavko Ivezič. »V preteklosti smo se morda preveč pehali za rezultati v mlajših selekcijah in želeli biti prvaki povsod. Zdaj smo zamenjali filozofijo. Prioriteta ni 'instant' rezultat, naš cilj je fante pripraviti za člansko ekipo. V vseh selekcijah smo med šestimi v državi,« pravi Šuštaršič in se pohvali, da pod okriljem MRK Krka deluje okrog 260 otrok, od tega več kot 160 v mini rokometu na osmih osnovnih šolah.

Klub vodi majhna, a predana ekipa. Proračun je med 350.000 in 400.000 evrov. Glavna težava je pomanjkanje razpoložljivih terminov v dvorani Marof. »Tukaj delujemo štirje klubi in pogoji za vadbo so slabi. Občina nam pri tem ne gre na roko. Novo mesto potrebuje novo sodobno dvorano. Druga rešitev je razširitev Marofa,« opozarja Šuštaršič.