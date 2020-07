Križan rešuje zimsko križanko

Smučarska kadrovska križanka se rešuje. Kaj je še treba vpisati vodoravno in kaj navpično, pa bo možgane napel izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije. Potem ko slovenska vlada Jelku Grosu ni potrdila novega mandata direktorja Zavoda za šport RS Planica in je njegovo mesto zasedel Franci Petek, s tem je zapustil direktorsko funkcijo na SZS, bo slednjo odgovornost začasno imel Jožko Križan. Petek je bil sicer za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Planica imenovan za največ eno leto oziroma do 1. julija 2021, vemo pa, da Planica leta 2023 prireja svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju.



Po odhodu nekdanjega svetovnega prvaka v smučarskih skokih z mesta direktorja pa je izvršilni odbor SZS na dopisni seji in na predlog predsednika Enza Smrekarja za vršilca dolžnosti direktorja soglasno imenoval Jožka Križana. Ta je že imel direktorsko vlogo pri krovni smučarski organizaciji, to funkcijo je kot naslednik Jurija Žureja opravljal od septembra 2015 do aprila 2017, po njegovem odstopu je direktor postal Franci Petek. Križan je takratni odstop utemeljil, da so ga premamili poklicni in strokovno veliki mednarodni izzivi, ki jih želi uresničiti. Zdaj je vodja trženja SP v nordijskem smučanju v Planici, močno pa je vpet tudi v marketinške dejavnosti panoge alpskega smučanja. »SZS ima v prihodnjih letih tri velike dogodke, SP v poletih v Planici, SP v biatlonu na Pokljuki in SP v nordijskem smučanju v Planici. Prepričan sem, da bomo v naslednjih mesecih pripravili vse potrebno in kljub trenutnim razmeram v svetu skupaj s sodelavci dosegli zastavljene cilje. Gospod Križan uživa zaupanje izvršilnega odbora in tudi mene osebno, saj se je na tem mestu v preteklosti že izkazal. Ob imenovanju mu želim veliko uspeha in novih zmag, o katerih sem s takšno ekipo prepričan,« je dejal predsednik Enzo Smrekar.