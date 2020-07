Kristjan Čeh zrel, priden, preprost in ambiciozen

Hitreje, višje, močneje. V dobesednem pomenu tako velja v tekmovalnem športu, v zadnjih mesecih pa to olimpijsko geslo šteje tudi v boju z virusom. Kraljica športov v Sloveniji je z zagonom mitingov pandemičnega sovraga tekmovalno stisnila v kot, o briljantnem začetku sezone je spregovoril predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar.



Kako bi ocenili izide slovenskih atletov in atletinj od junijskega začetka tekmovanj na domačih tleh, ta so časovno kraljičino zaživela v ospredju evropskega dogajanja?

»Lahko govorim o presežkih, več kot briljantno je, vsem lahko le čestitam. Slovenska atletika je po evropskih merilih med drugim prednostno zagnala tekmovanja. Naši atleti in atletinje so se tudi med koronakrizo zelo dobro pripravljali na sezono, državni rekordi to potrjujejo, saj so v vrhu evropskih in svetovnih izidov.«



Kristjan Čeh je s krepko izboljšanim državnim rekordom v mestu diska in tretjim mestom na svetovni lestvici prav eksplodiral.

»Je dragulj slovenske atletike. Ni naključna najdba dragocenega kamna, že deset let se ga je intenzivno gradilo, brusilo. Vedeli smo zanj, vlagali v njegov razvoj, a nihče ni vedel, da bo tako hitro napredoval. V atletiki je včasih prehod iz mladinske v člansko konkurenco zelo zahteven, nekateri rezultatsko ob takšnem prelomu zaostanejo v razvoju. Kristjan Čeh pa je takoj ujel vrh evropske in svetovne atletike. Zdaj si seveda nadvse želimo, da ga nič ne bi morebiti ustavilo v razvoju, glede na mladost bi bil lahko v vrhu še mnogo let. Zmožnosti tega fanta so neslutene. Neizmerno verjamem vanj, za svoja leta je zelo zrel.«



Mnogi ga po žlahtnem potencialu za odličja primerjajo z najboljšim slovenskim atletom v zgodovini Primožem Kozmusom.

»Drži, veliko vzporednic je s Primožem. Kristjan je vztrajen, priden, preprost in ambiciozen fant, njegov uspeh zaradi vztrajnega dela ni prišel čez noč niti ga bo ta pokvaril.«



Tudi Tina Šutej je na svojem prvem tekmovanju na odprtem v skoku s palico izboljšala državni rekord in zasedla sam vrh svetovnih lestvic.

»Njena ocena je deset od desetih možnih točk. Gre za veteranko, vsi smo jo bodrili, da ostane v tem športu. Že lani je v zaključku sezone pokazala zelo dobro formo, z atletsko zrelostjo se je iz krize pred leti in s pomočjo trenerja Milana Kranjca vrnila na raven, ki je je sposobna.«



Neja Filipič je denimo v troskoku na tretjem mestu na svetovni lestvici.

»Neja je pozitivno presenečenje. Zamenjala je trenerja (v novi sezoni jo vodi Srdjan Djordjevič, op. p.). Postala je samozavestnejša, skače bolj sproščeno. Zdaj kaže to, kar ima v sebi že pet let.«



Bo AZS omenjenim atletom in še drugim z vidnimi dosežki ob znesku iz pogodb ponudila še kakšno dodatno denarno pomoč?

»Pogodbe z atleti bodo ne glede na koronakrizo brezpogojno izplačane do zadnje številke, stoodstotno. Bomo pa na upravnem odboru Atletske zveze Slovenije med drugim obravnavali predlog, da bi atletom, ki so se izkazali in še nimajo pogodbe, plačali priprave. Zdaj imamo tri skupine s pogodbami, seznam bi razširili s perspektivnimi mladinci in mladinkami, ki že zdaj dosegajo vrhunske izide in bodo naložba za prihodnost. Tudi za tiste, ki so letos že imeli vrhunske predstave, bo moj predlog upravnemu odboru, da se povečajo finančna sredstva za priprave.«



Ste že dobili odločbo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o dodeljenih finančnih sredstvih? Torej, bodo kakšne spremembe pri višini proračuna?

»Dobili smo odločbo, pogodbo fundacije za šport. Ta je za nas manj ugodna kot pretekla leta, sredstev je za štiri odstotke manj. Odločbo ministrstva pričakujemo v prihodnjih dneh. Resorna ministrica Simona Kustec in državni sekretar za šport Marjan Dolinšek sta nam obljubila, da bomo dobili enako višino sredstev, kot smo jih lani. Ko bomo dobili odločbo, bomo videli, ali bomo morali, če bo treba, opraviti rebalans proračuna zveze.«