Kristjan Čeh ne ve, kje se bo ustavilo, to bo pokazal šele čas

Komaj dobro se je Kristjan Čeh vrnil domov iz Eugena, kjer je navdušil z osvojitvijo naslova svetovnega prvaka v metu diska, že se je spet podal na pot. Še pred današnjim odhodom v Estonijo, kjer bo opravil nekaj treningov pred naslednjimi preizkušnjami, pa si je 23-letni velikan iz Podvincev pri Ptuju vzel čas tudi za Slovenske novice.

Se že zavedate, kaj vam je uspelo?

"Ne še. Bila je tekma in zmagal sem. Najbrž bo vse prišlo za menoj."

Kako gledate na svoj imenitni nastop?

"Potem ko sem izboljšal rekord prvenstev (71,13 m), sem že slutil, da me bo težko preseči. A nikoli ne veš, kako bo komu uspel met, kam bo odletel disk, ko ga kdo dobro vrže."

Odlični dosežki so vas uvrščali v najožji krog favoritov. Ste zaradi tega čutili večji pritisk?

"Pred začetkom prvenstva nisem mogel zgrešiti različnih napovedi v medijih, v katerih so mi vnaprej pripisovali zlato kolajno. Zaradi tega sem gotovo čutil pritisk, še zlasti pred prvim metom se mi je malo (za)tresla roka. A bilo bi tudi čudno, če pred največjo tekmo sezone ne bi imel treme. Trudil sem se, da nisem preveč razmišljal o tem. Osredotočil sem se na nastop, izvedbo meta, tehniko."

Imate poseben način za spopadanje s tremo?

"Še vedno sodelujem s športno psihologinjo Tanjo Kajtna. Pred tekmo opravim posebne dihalne vaje, vizualizacijo meta ..."

Ste vraževerni?

"Ne. Nimam kakšnega prinašalca sreče."

Mar drži, da razmere za bivanje v Eugenu niso bile najboljše?

"Za tako veliko tekmovanje so bile precej slabe. Stanovali smo v dijaškem domu, v katerem so bile sobe brez klimatskih naprav. Ko je v prostore udarila vročina, nismo mogli ničesar ukreniti proti njej. Povrhu smo imeli za spanje na voljo pograde, ki pa sem si ga razdrl, tako da sem spal na tleh."

Kakšna je bila hrana?

"V redu. Jaz sem bil zadovoljen, a nisem izbirčen."

Kaj imate najraje?

"Ocvrtega piščanca."

Precej časa preživite v Estoniji, od koder ob trenerju Kanterju prihaja tudi vaša srčna izbranka Anna Maria Orel. Kako vam je všeč tam?

"Estonija je v marsičem podobna Sloveniji, obe državi sta majhni, obe imata okrog dva milijona prebivalcev. Razlika je v tem, da je Estonija ravna, medtem ko se gre pri nas veliko navzgor in navzdol. Estonija je zelo napredna, tehnološko med najbolj razvitimi v Evropi. V povprečju so tam malce nižje temperature kot pri nas, kar mi ustreza. A so imeli zdaj tudi tam vročinski val."

Se že sporazumevate v estonščini?

"Ne še. Znam le nekaj besed, vem, kako se zahvali in reče na svidenje, lahko noč ..."

Sem prav slišal, da s trenerjem nimate sklenjene pogodbe?

"Ko sem lani ostal brez trenerja, sem navezal stik z Gerdom, ki je bil mentor Anni Marii. Nekajkrat ga je vprašala za kakšen nasvet zame, potem smo se pred olimpijskimi igrami v Tokiu dobili na skupnem treningu, dal mi je program priprav, nakar sva začela sodelovati. Za zdaj sem zelo zadovoljen. Veže naju ustni dogovor, pogodbe pa res nisva podpisala."

Kateri so vaši naslednji cilji?

"Že čez tri tedne bo v Münchnu evropsko prvenstvo, kjer se želim prav tako dobro odrezati. Prihodnje leto bom naredil vse, da bom ubranil naslov svetovnega prvaka, leta 2024 me čakajo še evropsko prvenstvo in olimpijske igre v Parizu ..."

Kje so vaše meje?

"Ne vem, kje se bo ustavilo. Bomo videli čez nekaj let."