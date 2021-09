Krim se predstavi v Stožicah

Krim Mercator še nikdar ni premagal Györa in je po dveh remijih izgubil na zadnjih 15 tekmah proti madžarskemu velikanu. Če bi se tradicija prekinila danes, ko bodo Ljubljančanke v Stožicah (18.00) gostile tekmo drugega kroga lige prvakinj, bi bilo to najboljše zdravilo za uvodni poraz na Švedskem.



»Nihče ne premaga Vitasa Gerulaitisa sedemnajstkrat zapored,« je leta 1980 Američan po zmagi proti rojaku Jimmyju Connorsu izrekel enega od najbolj znamenitih stavkov v tenisu. Po njem bi se lahko zgledovale tudi krimovke, ki želijo premagati madžarski urok. Tokrat imajo v rokah boljše adute kot v preteklih letih, toda vseeno je vloga favoritinj odločno na strani gostij, ki jih bo bodrilo več kot 200 navijačev. V prvem krogu so v ponovitvi zadnjega finala zanesljivo premagale branilke naslova iz Kristiansanda. Krim je pri Sävehofu razočaral in želi popraviti vtis, še posebno ker se bodo na prvi domači tekmi na tribune vrnili gledalci.



Ti bodo lahko med drugimi pozdravili povratnice Tjašo Stanko, Allison Pineau, Katarino Krpež, Andreo Lekić in Dragano Cvijić, ki se je vrnila po 10 letih. »Žal nam je, da smo izgubile na Švedskem, a takšen je šport, včasih izgubiš, včasih zmagaš. Pred nami je nova priložnost in verjamem, da se bomo pokazale v lepi luči,« je dejala srbska krožna napadalka.

