Krasi jih ekipni duh

Slovenske smučarske skakalke, olimpijska prvakinja Urša Bogataj, Maja Vtič, Špela Rogelj in bronasta iz Pekinga 2022 Nika Križnar, so kljub diskvalifikaciji Rogljeve v prvi seriji ekipno tekmo svetovnega pokala v avstrijskem Hinzenbachu končale na stopničkah. Slovenke (783,4 točke) so v finalu na tretjem mestu zgolj za pol točke zaostale za drugim. Zmagale so domačinke Avstrijke (819). Slovenke so si v prvi seriji priskakale veliko prednost (34,5 točke) pred tekmicami.

Potem pa je žirija tekmovanja zaradi neustreznega dresa diskvalificirala Rogljevo, tako da so padle na peto mesto po polovici tekmovanja. V finalu jih je Bogatajeva s svojim skokom popeljala najprej na četrto mesto, Vtičeva ga je zadržala, Rogljeva jih je vodila na tretje mesto, Križnarjeva pa je dobre nastope potrdila tudi v finalu in Slovenija je brez enega skoka le za 0,5 točke zaostala za Rusijo na drugem mestu.

»S skoki sem zadovoljna, menim, da so bili kar dobri. Vsa dekleta smo zelo dobro skakale in se kljub diskvalifikaciji prebila na stopničke. Mislim, da je to super,« je dejala Bogatajeva. »Za nami je super dan kljub vzponom in padcem. Čeprav smo imele en skok manj, smo bile zelo blizu celo drugega mesta. Hvala, punce, da smo tako dobro skakale. Krasi nas ekipni duh. Tudi posamičnih tekem se že zelo veselim,« je dejala Križnarjeva.

Brez Klinčeve

Slovenija ima v pokalu narodov, kjer je glavni cilj zmaga, na prvem mestu zdaj 2679 točk. Druga je Avstrija, ki zaostaja za 167 točk. Že pred tekmami v Hinzenbachu je glavni trener Zoran Zupančič vedel, da ne bo mogel računati na najmočnejšo postavo, saj ima Nika Prevc, nedavna zmagovalka celinskega pokala, ta čas mladinsko svetovno prvenstvo, Jerneja Brecl pa je bila pozitivna na novi koronavirus. Nato pa je ostal še brez pete z OI v Pekingu Eme Klinec, ki je zaradi tveganega stika ostala doma. Na ekipni tekmi je tako njeno mesto zasedla Vtičeva, ki je dobro opravila svoje delo in se prvič po šestih letih spet prebila na stopničke svetovnega pokala.

»Ekipna tekma je za nami. Napadali smo sicer zmago, dosegli pa tretje mesto, kar je, glede na okoliščine, odličen rezultat. To nam je uspelo z enim skokom manj. Tudi na obeh posamičnih tekmah merimo na stopničke,« je nove boje za zmagovalni oder napovedal Zupančič.