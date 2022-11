Kranjski virtuoz kot pika na i

Nogometni Ljudski vrt je oživel! Dolgo je zvesta armada podpornikov vijolične barve čakala na takšno predstavo, ta je bila za razred ali dva na višji ravni od vseh videnih doslej v sezoni. Maribor je v 16. krogu 1. SNL zmlel velike tekmece iz Murske Sobote, ki so – kot po navadi – nastopili odprto in igrivo, a so se tokrat ujeli v domači mlin, ki mu je za konec udarni takt prispeval veliki povratnik Josip Iličić. Mariborsko občinstvo ga je vzneseno sprejelo, on pa mu je v četrt ure igre vrnil z nekaj vragolijami in golom za končnih 5:1!

Derbiji Maribora in Mure pogosto privabljajo posebno pozornost, ne nazadnje gre zdaj za zadnja dva državna prvaka. In kot nalašč so Sobočani svojo šampionsko lovoriko 2020/21 dvignili prav z odločilno zmago v Ljudskem vrtu, vijolični pa so nazadnje postali prvaki pomladi v Fazaneriji! A slednji tudi takrat niso igrali tako povezano in zbrano kot prav včeraj, ko so od prvih minut dali vedeti, da je končno napočil čas za Maribor, po kakršnem navijači hrepenijo že dolgo.

Prva liga Telemach Olimpija 16 13 1 2 28:16 40 Celje 16 8 5 3 25:20 29 Koper 16 8 3 5 24:16 27 Mura 16 7 5 4 29:24 26 Domžale 16 5 7 4 26:20 22 Maribor 16 6 3 7 29:26 21 Bravo 16 6 2 8 18:13 20 Radomlje 16 2 6 8 14:29 12 Gorica 16 2 5 9 12:25 11 Tabor 16 2 5 9 12:28 11

Imenitne akcije so se kar vrstile, prebudili so se tudi dolžniki, kot denimo Marko Tolić, črno-beli s skrajnega slovenskega severovzhoda so se poskušali vrniti, približali so se na 1:3, imeli tudi v igri še kaj več, a ko so zaradi rdečega kartona ostali brez kapetana Žige Kousa, se jim je načrt začel še bolj sesuvati. Sladica za 7000 domačih glasnih navijačev pa je sledila: po dobrih 12 letih je vijolični dres spet oblekel kranjski nogometni virtuoz Iličić, že s prvo potezo ob podaji s peto privabil evforijo, piko na i pa nato dodal z golom z enajstmetrovke za končnih 5:1.

Vračajo se v Domžale

Olimpijina sobotna predstava v Domžalah, kjer so si kose za lov na zmaje nabrusili v taboru Radomelj, nikakor ni bila najboljša v sezoni, zadostovala pa je za nove tri točke in tako utrditev prepričljivega vodstva na prvenstveni lestvici. Med 1500 navzočimi na osrednji tribuni Športnega parka v Domžalah so seveda prevladovali privrženci vodilnega moštva v ligi. In že hitro so prišli na svoj račun: Svit Sešlar je svojo prvo priložnost resda zapravil, a nato je že v drugo, v 18. minuti, zadel v polno.

Tabor še tabori na dnu Izidi 16. kroga 1. SNL: Koper: Domžale 1:1 (Osuji 24.; Durdov 29.), ​Gorica: Celje 0:2 (Kouter 22., Ikwuemesi 80.), Kalcer Radomlje: Olimpija 0:1 (Sešlar 18.), Bravo: CB24 Tabor 2:1 (Živulić 74./avt., Kramarič 90.; Štravs 31.), Maribor: Mura 5:1 (Watson 15., Brnić 32., Tolić 34./11-m, Vipotnik 74., Iličić 89./11-m; Daku 45.+4.; rdeči karton, Kous, Mura, 63.); lestvica strelcev: 10 – Mirlind Daku (Mura), 8 – Andrej Kotnik (Koper), 7 – Martin Kramarič (Bravo) in Ivan Durdov (Domžale); pari prihodnjega kroga: Bravo – Kalcer Radomlje, Domžale – Olimpija (obe v soboto, 12. t. m),), CB24 Tabor – Maribor, Celje – Koper, Mura – Gorica (vse v nedeljo, 13. t.m.)

Bolj kot ne je bilo v uvodnem polčasu spremljati enosmeren promet v Olimpijini režiji in izvedbi, sodeč po vsem takrat videnem je bilo pričakovati še kakšno žogo v mreži gostiteljev. Pa te ni bilo. Nekaj ognja so pozneje zanetili tudi igralci domačega moštva, a vratar zeleno-belih Matevž Vidovšek se ni dal. Olimpija je brez odrgnin prestala novo nalogo, na igrišču kljubuje zapletom in govoricam in zdaj spet čaka na snidenje z jedrom najzvestejših privržencev na tem stadionu, saj se bo prav tu v soboto pomerila z Domžalami.