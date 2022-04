Kraljujejo Američani

Ameriška revija Forbes je objavila lestvico desetih najbogatejših lastnikov športnih klubov, ki je delno pričakovana. Pozorni evropski bralci bodo opazili, da na lestvici – prvič po letu 2015 – ni Romana Abramoviča, (nekdanjega) lastnika nogometnega kluba Chelsea, čigar premoženje so drastično prizadele sankcije zahodnega sveta zaradi ruskega napada na Ukrajino.

Ob zdajšnjem razmerju moči je treba razčistiti metodologijo snovanja lestvice, ki jo je izbral Forbes. Na desetem mestu, denimo, kotira ameriški investitor Philip Anschultz, lastnik hokejskega kluba Los Angeles Kings, čigar kapetan je slovenski as Anže Kopitar, in nogometnega kluba Los Angeles Galaxy. Anschultz ima pod palcem deset milijard evrov, kar je nenavadno malo za 10. z lestvice. Forbes na lestvico ni uvrstil klubov v (para)državni lasti, kakršni so PSG, Manchester City in tudi Newcastle.

Najbogatejši lastnik kluba je Steve Ballmer, 66-letnik iz Detroita, ki je svoje premoženje ustvaril v podjetju Microsoft. Že leta 1980 ga je angažiral Bill Gates, med letoma 2000 in 2014 je vodil Microsoft kot izvršni direktor in si do danes z delovanjem v podjetju in investiranjem ustvaril približno sto milijard dolarjev premoženja. Ballmer je maja 2014 odštel dve milijardi dolarjev za košarkarski klub Los Angeles Clippers.

Na stari celini sta najbolj znana člana elitne lestvice François Pinault (85), lastnik nogometnega kluba Rennes, in Dietrich Mateschitz (77), ki ima v športni družini nogometne klube, imenovane po svoji energijski pijači Red Bull (Leipzig, New York, neformalno tudi Salzburg …), ter moštvo formule 1. Slednje si je lani privozilo naslov svetovnega prvaka po zaslugi Maxa Verstappna. Pinault? V 60. letih prejšnjega stoletja je obogatel v lesni industriji, pozneje je presedlal na panogo luksuznih in modnih dobrih znamk (Gucci, Yves Saint Laurent …), ob tem pa krepil investicijski portfelj.