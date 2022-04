Kraljevski ples kroglic na gradu

V Stožicah so slovenske rokometašice spoznale predvsem svoje omejitve, v Podgorici pa odkrile rezerve, za katere morda niso niti vedele. Tekmi s Črno goro (28:33 in 30:34) za konec reprezentančnega pokala EHF sta selektorju Draganu Adžiću razkrili nove pomembne informacije, ki jih bo lahko dal v enačbo jeseni, ko bo evropsko prvenstvo v treh državah, tudi Sloveniji.

V Ljubljani so Slovenke imele najboljšo zasedbo, če odštejemo manjkajočo Barbaro Lazović, pa v drugem polčasu prejele kar 22 golov, kar jim je lahko v koristno opozorilo. V Podgorico so odpotovale močno oslabljene, brez štirih članic Krima Mercatorja, ki začenjajo priprave na četrtfinale lige prvakinj s Kristiansandom, in povratnice Tamare Mavsar. V prvem polčasu so pokazale, da se lahko tudi v takšni postavi enakovredno kosajo z nekdanjimi evropskimi prvakinjami, izkazale so se nekatere igralke, ki sicer dobivajo manj priložnosti. Alja Varagić je tako v prvem polčasu zabila vseh svojih devet golov, toliko obramb je zbrala tudi Maja Vojnović.

Ema Abina je tako kot Aneja Beganović dosegla štiri gole, prvi reprezentančni zadetek je vpisala Urša Zelnik. Medtem ko so Slovenke po dveh porazih z Norveško in Črno goro ter dveh zmagah s Severno Makedonijo osvojile tretje mesto, so se končale kvalifikacije za euro 2022 in zdaj je znanih vseh 16 udeleženk turnirja, ki se bo začel 4. novembra in končal 20. Slovenke bodo prvi del odigrale v celjski dvorani Zlatorog in si želele zagotoviti nastop v glavnem delu, ki bo tako kot boji za kolajne v ljubljanskih Stožicah.

Največ bo seveda odvisno od njih, a veliko tudi od plesa kroglic, ki se bo zgodil v četrtek popoldne na Ljubljanskem gradu. EHF je že določila jakostne bobne, Slovenija se je znašla v tretjem. Prvi boben sestavljajo Norveška, Francija, Danska in Poljska, drugega Nizozemska, Črna gora, Madžarska in Švedska ter četrtega Španija, Romunija, Srbija in Švica. Vse tri gostiteljice bodo igrale doma, Slovenija kot rečeno v Celju, jasno je tudi, da bo Madžarska igrala v Ljubljani.

Znova z Bregarjem?

Že bežen pogled skozi bobne pokaže, da lahko Slovenke dobijo dokaj ugodno, a tudi zelo težko skupino. Najbolj ugodna bi bila s Poljsko kot nosilko, Švedsko, ki so jo že premagale na njenem euru, ter Švico. Napredovanje pa bi bilo močno pod vprašajem, če bi se znašle v družbi z Norveško, Nizozemsko in Španijo ali tudi Srbijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Uroš Bregar in je nekdanjim varovankam vzel mero na lanskem SP v Španiji. V drugi del (Ljubljana, Skopje) sicer napredujejo po tri ekipe iz štirih skupin, ob tem pa naprej nesejo točke, osvojene proti ekipam, ki bodo nadaljevale turnir.

Slovenski organizatorji za četrtkov dogodek pripravljajo zanimiv spremljevalni program, pri žrebu pa bodo pomagale štiri znane rokometašice. Najvišja uvrstitev Slovenk na velikih tekmovanjih je bilo doslej osmo mesto na SP 2003 na Hrvaškem, leto pozneje jim je z devetim mestom na Madžarskem uspela najboljša uvrstitev na EP. Izboljšanje tega rezultata bo cilj rodu z Ano Gros na čelu.