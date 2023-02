Kraljevi klub po peto krono

Svetovno klubsko nogometno prvenstvo, igrajo ga v Maroku, bo v soboto dobilo novega zmagovalca. Zadnjo izvedbo, zaradi preložitve ob pandemiji je bila šele lani februarja v Abu Dabiju, je sicer dobil londonski Chelsea, evropski prvak je v finalu premagal južnoameriškega, brazilsko ekipo Palmeiras.

Letošnja finalista, sklepni obračun bo jutri ob 20. uri v maroškem Rabatu na stadionu princa Mulaja Abdelaha, sta zmagovalec lige prvakov na stari celini Real Madrid in Al Hilal iz Savdske Arabije. Slednji je v polfinalu izločil brazilski Flamengo s 3:2, kar je bilo seveda veliko presenečenje, in še ena nadgradnja tega, kar je na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju pokazala reprezentanca Savdske Arabije, ko je denimo v prvem kolu skupinskega dela presenetljivo ugnala kasnejšega svetovnega prvaka Argentino. So pa Arabci kljub porazoma dala misliti tudi tekmecema v skupini Poljski in Mehiki.

A ve se, kdo bo v rabatskem finalu favorit, madridski Real si bo hotel še petič nadeti globalno krono, že njegovi dosedanji štirje naslovi (2014, 2016, 2017, 2018) pa so rekordni mejnik. Pred tem je sicer kastiljski velikan trikrat slavil v predhodnem tekmovanju, medcelinskem pokalu. Evropski klubi so v nizu naslovov na svetovnem klubskem prvenstvu vse od leta 2012, poleg štirikratno najboljšega Reala, je Bayern slavil dvakrat, Barcelona, Liverpool in Chelsea pa po enkrat.

Igra z ognjem

Naslov najboljšega na svetu se splača osvojiti tudi iz denarnih nagibov. Zmagovalec dobil 4,6 milijona evrov, finalist 3,7 milijona, tretjeuvrščeni 2,3 milijona, četrtouvrščeni 1,8, poražencema drugega kroga gre po 0,9 milijona, zadnjeuvrščeni klub na turnirju pa si je prislužil 0,46 milijona. Real Madrid je v polfinalu s 4:1 ugnal egiptovski Al Ahli, trener belega baleta Carlo Ancelotti pa ni bil zadovoljen s pristopom svojih varovancev na tem dvoboju. »Igrali so se z ognjem, namesto da bi že prej postavili piko na i napredovanja v finale,« je povedal Italijan, saj je Real zadnja dva zadetka dosegel v sodnikovem dodatku časa. Za povrh vsega pa je Luka Modrić v 87. minuti tudi zastreljal enajstmetrovko.

Pred sobotnim finalnim obračunom bosta iz Madrida v Maroko priletela še Karim Benzema in Eder Militao, ki sta v španski prestolnici prvotno ostala zaradi zdravljenja svojih poškodb stegenske mišice.

»No, oba sicer še nista povsem stoodstotna. Z Benzemajem je bolje kot z Militaom, pri slednjem je prisotnih več dvomov,« je položaj opisal Carlo Ancelotti, ki se bo o njunem igranju odločil dan pred tekmo po treningu, na katerem bosta oba prisotna. Kar zadeva Realovega finalnega tekmeca Al Hilal, pa je zanimivo, da je njihov veliki navijač, savdski princ Alvalid bin Talal vsakega igralca za uvrstitev v finale nagradil z 248.000 evri, enako vsoto pa kani podariti tudi za končno zmago. Za povrh vsega pa je preračunano 124.000 evrov prispeval tudi savdski minister za šport, princ Abdulaziz al Fajsal. Pred vrhom bo še mali finale svetovnega klubskega prvenstva za tretje mesto med Flamengom in Al Ahlijem jutri ob 16.30.