Kralj James je z leti postal pravi moški

LJUBLJANA • Ob letošnjem zmagoslavju LA Lakers se je LeBron James pridružil skupini 14 košarkarjev s štirimi šampionskimi prstani lige NBA. Na njeni večni lestvici si delijo 27. mesto, visoko nad njimi je rekorder Bill Russell z nedosegljivimi 11 naslovi z zlatim rodom Bostona. James je vendarle najuspešnejši med aktivnimi igralci, najbolj dominantni as zadnjih 15 let, bržkone največji garač pod obroči, ki na leto vloži poldrugi milijon dolarjev za telesno pripravo, in tudi preporoditelj obupanih klubov.

Ko je 8. julija 2010 napovedal, da se po sedmih letih pri Clevelandu seli v Miami, so mu mnogi očitali nastopaštvo in nešportno preračunljivost. Zapustil je namreč okolje, ki ga je okronalo za kralja Jamesa, in klub, v katerem je imel zajamčen status božanstva, čeprav je z njim osvajal le individualna priznanja. Ošvrknila sta ga celo legendarna Michael Jordan in Magic Johnson, ker se je odrekel upanju, da bi osvojil naslov prvaka kot pravi moški, ter se raje pridružil Dwyanu Wadu in Chrisu Boshu na Floridi, da bi prišel do lovorike po bližnjici. V hipu je postal ena od najbolj osovraženih športnih osebnosti v ZDA, kar ga ni ustavilo, še posebno ker je z Vročico uresničil svoje sanje v letih 2012 in 2013. Ni pa ostalo neopaženo, da se je začel spreminjati. Ob nasvetih predsednika kluba Pata Rileyja je njegova igra iz sebične postala raznovrstna in kolektivna, naučil pa se je tudi umestiti v svoje kraljestvo soigralce, ki so bili zanj sprva le nujno zlo. Riley mu ni oprostil Ko je leta 2014 ocenil, da je dokončal poslanstvo v Miamiju, si je resda vnovič nakopal jezo, saj je Riley menil, da bi se lahko njegovo moštvo v desetih letih vsaj petkrat ali šestkrat povzpelo na prestol. Toda Jamesa je vleklo oživiti pogorišče, ki ga je pustil za seboj v Clevelandu, le 50 km oddaljenem od njegovega rodnega Akrona. Uspelo mu je v velikem slogu. Konjenike, ki se med njegovo štiriletno odsotnostjo niso uvrstili niti v končnico prvenstva, je že v sezoni 2014/15 popeljal do velikega finala, naslednje leto do prvega naslova prvaka, nato pa še dvakrat zapored v finale. Bera bi lahko bila še večja, če ne bi bil njegov tekmec na zadnji stopnički izjemni Golden State, zato pa je LeBron našel nov izziv in precej bogatejšo tržno nišo v Los Angelesu, kjer so bili Jezerniki pet let zapored daleč od izločilnih bojev. Potreboval je eno leto zagona, saj s skromno zasedbo in poškodovano prepono, ki ga je stala nastop na 27 tekmah, ni mogel delati čudežev. Zato pa se jih je lotil, ko je ozdravel in ko se mu je lani poleti pridružil odlični krilni center Anthony Davis. Rezultat: 17. naslov prvaka za LA Lakers. Ker si lahko James s štirimi šampionskimi prstani, štirimi priznanji za najboljšega košarkarja finala in prav toliko za junaka celotnega prvenstva s tremi različnimi moštvi lahko privošči marsikaj, ne skriva načrta, da bi postal najbolj čaščeni junak v zgodovini košarke. Letos se je Jordanu približal še za en korak, a poltretji mesec pred 36. rojstnim dnevom nima veliko manevrskega časa. Hkrati ostaja zvest nasvetu, naj šport uporabi kot prevozno sredstvo, ki ga bo popeljalo, kamor bo želel. In ker ni pozabil težkega otroštva, je ustanovil sklad za pomoč siromašnim. Akronu je priskrbel 42 milijonov dolarjev za štipendije in odprl javno osnovno šolo za otroke iz problematičnih okolij, Smithsonianovemu muzeju afriško-ameriške kulture namenil 2,5 milijona, odločno kritizira Donalda Trumpa ... Status košarkarskega kralja namreč prinese tudi družbeno odgovornost.