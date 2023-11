Kraft leti proti globusu, Prevc utišal kritike

Uvodno prizorišče 45. sezone za svetovni pokal v smučarskih skokih v Ruki je postreglo s pravo zimsko pravljico, v kateri je bil glavni junak dvakratni zmagovalec Stefan Kraft. Zaradi izvrstnih nastopov, ki jih je minuli konec tedna kazal na Finskem, bo avstrijski as prejkone udarni favorit na novoletni turneji in svetovnem prvenstvu v poletih konec januarja na Kulmu. Ni jih malo, ki menijo, da se bo sprehodil do svojega tretjega velikega kristalnega globusa po letih 2017 in 2020.

Že res, da sta za najboljšimi skakalci na svetu komaj dve preizkušnji od predvidenih 32, a veliko stvari govori v prid Kraftu. V nemškem taboru, ki je opozoril z ekipno močjo, se »tolažijo«, da je Rukatunturi pač Stefanova skakalnica, vendar pri tem pozabljajo, da 30-letni šampion iz Schwarzacha v Pongauu na uvodnih preizkušnjah praviloma še ni deloval tako prepričljivo. Za nameček je na tem finskem prizorišču pri Kuusamu do letos le enkrat (lani) slavil zmago.

Poleg tega je Kraft v preteklih letih veljal za skakalca, ki je potreboval določen čas, da je ujel zmagoviti ritem. Večino prvih mest je nanizal v drugih polovicah sezon. »Odkar sem trener, še nisem videl Stefana tako dobro skakati na tekmi,« je priznal avstrijski selektor Andreas Widhölzl, s katerim se je strinjal tudi Kraft.

»Verjetno je bila to moja najboljša tekma v življenju,« je svetovni rekorder (z 253,5 m iz Vikersunda 2017) ocenil po nedeljski preizkušnji, na kateri je obakrat poletel 148,5 metra daleč in zbral kar 363,5 točke. Kot pišejo v avstrijskih časopisih, je to celo nov rekord, kar zadeva tekme na skakalnicah.

Kapo snel pred Petrom

Slovenski skakalci so novo sezono odprli bolje, kot je kazalo po njihovih slab(š)ih predstavah na finalu velike nagrade pred poldrugim mesecem v Klingenthalu. To velja tudi za našega najizkušenejšega reprezentanta Petra Prevca, čigar šesto mesto na nedeljski preizkušnji ima toliko večjo težo, če upoštevamo njegov grozljiv marčevski padec v Planici.

Nekateri so se takrat že spraševali, ali se bo sploh še podal na vrh zaletišča, na to, da bi se vrnil v takšnem slogu, pa si verjetno niti njegovi najzvestejši navijači niso upali pomisliti. A »zlati orel« iz Selške doline se ni vdal v usodo in vnovič pokazal, da je tam, kjer je volja, tudi pot. S šestim mestom, s katerim je že izenačil svojo najboljšo uvrstitev iz prejšnje zime iz Sapora, je hitro utišal kritike.

Werner Schuster, nekdanji uspešni glavni trener nemške vrste in zdajšnji strokovni komentator na Eurosportu, je imel, denimo, vse od petka precej pripomb nad Petrovim slogom v zadnjem delu leta.

»Nenavadno, kako odmika roke od telesa in se postavlja pokonci. Tega od njega nisem vajen. V svojih zlatih časih je slovel po tem, da je znal spektakularno leteti vse do konca,« je vse od kvalifikacij ponavljal 54-letni Avstrijec, po nedeljskem finalnem nastopu, s katerim je z 10. mesta skočil na šesto, pa je dejal: »Za ta izvrsten skok moram sneti kapo pred Petrom! Kot nekdanji serijski zmagovalec zna tudi sam ceniti ta uspeh.«