Kot prava žaba je Lanišek skočil na stopničke

Pisan spored je pospremil premierno predstavo sezone za skakalno karavano, tako v moški konkurenci kot tudi ženski. In potem ko prav posebnega veselja za slovenski tabor na uvodni sobotni dan ni bilo – najvišje med našimi so bili Peter Prevc (17.), Nika Križnar (7.) in Ema Klinec (8.) –, sta včeraj zablestela Anže Lanišek in Križnarjeva. Od prvega je bil boljši le Dawid Kubacki, zmagovalec že v soboto, Križnarjeva se je na 4. mestu zelo približala najboljšim.

»Vesel sem, da sem po sobotnem slabšem skakanju ostal miren, ne glede na to, da res nisem imel sreče z razmerami. Nisem se pustil preveč zmesti in tokrat mi je uspelo pokazati boljše skoke. Ne bom pa rekel, da so bili to res najboljši skoki, ker znam skočiti še bolje,« je po uspešni predstavi povedal Lanišek, ki je pojasnil, da mu skakalnica Adama Malysza zelo ustreza: »Ne vem, zakaj je tako. Morda zato, ker je treba malo bolj 'prižgati' noge. Tukaj se vidi, kako močan je Dawid. Tudi če skoki niso najboljši in naredi kakšno grobo tehnično napako, to nato kompenzira z močjo,« je o zmagovalcu povedal 26-letni skakalec z vzdevkom Žaba. Na tretjo stopničko zmagovalnega odra se je povzpel Norvežan Marius Lindvik.

V finalu so poleg Laniška nastopili še štirje Slovenci. Timi Zajc je po naknadni diskvalifikaciji Japonca Rjojuja Kobajašija zasedel deseto mesto, Peter Prevc je bil 16., Domen Prevc 18., Lovro Kos pa se je med dobitnike točk vpisal z 28. mestom. Brez nastopa na tekmi je – tako kot že v soboto – ostal Žiga Jelar, ki je obstal v kvalifikacijah.

Napredek v pravo smer

Avstrijska smučarska skakalka Eva Pinkelnig pa je bila zmagovalka druge tekme v novi sezoni v poljski Visli, ki je prvič v zgodovini svetovnega pokala potekala na plastični podlagi. Najboljša Slovenka Nika Križnar je tekmo končala tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu. Prve stopničke v sezoni je zgrešila zgolj za 2,2 točke. »Seveda sem zadovoljna. Res mi je le malo zmanjkalo do stopničk, a očitno so bile tekmice boljše. Jaz pa tudi napredujem; od sobotnih skokov sem napredovala v pravo smer in s temi skoki sem lahko zelo zadovoljna,« je bila po tekmi tudi četrtega mesta vesela Križnarjeva.

Preostalim slovenskim skakalkam se ni uspelo prebiti med najboljšo deseterico. Tik za njo, na 11. mestu, je nastop na Poljskem končala Ema Klinec. Zmagovalka prejšnji mesec končane poletne sezone Urša Bogataj je v finalu prikazala izjemno lep skok in napredovala na 12. mesto tik za reprezentančno kolegico. Nika Prevc pa je tekmo končala na 28. mestu. Brez finala je na 32. mestu ostala Katra Komar.