Kot na slovenskem prvenstvu, Roglič pred Pogačarjem

Tretja slovenska etapna zmaga na Touru in prva dvojna v zgodovini. To je popolni izplen naših kolesarskih draguljev v 4. etapi 107. dirke po Franciji, ki se je končala z enakim vrstnim redom kot pred dvema mesecema slovensko prvenstvo – Primož Roglič (Jumbo Visma) pred Tadejem Pogačarjem (UAE). Kdo bo zagospodaril na Touru, je bilo glavno vprašanje pred 160,5 km dolgo preizkušnjo, prvo s ciljnim vzponom na letošnji dirki. In odgovor bi bil stežka bolj slovenski, rumeno majico je sicer ubranil francoski zvezdnik Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), ki pa v sprintu za etapno zmago ni bil kos slovenskemu dvojcu.



Na vrhu je bilo enako kot 21. junija na Ambrožu pod Krvavcem. Kdo bi si še pred letom ali dvema predstavljal, da bo gorska etapa Toura kot slovensko prvenstvo. Roglič si je z zmago prislužil 10-sekundi časovni odbitek ter se prebil na 3. mesto v skupni razvrstitvi, Pogačarju so za 2. mesto odbili 6 sekund, ostal je na 4. mestu, vendar kot prvi Slovenec v zgodovini oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. »To je bil hiter in zahteven dan, moji fantje so opravili izjemno delo, vseskozi sem bil v dobrem položaju, na srečo sem imel v sprintu dovolj moči.

Vseeno mi je, da danes nisem oblekel rumene majice, varni smo v cilju, zmagali smo, nadaljevati moramo v tem slogu,« je v cilju povedal Roglič, ki je tekmecem pokazal, da je spet tako močan, kot je bil pred padcem v 4. etapi kriterija Dauphiné, po katerem so se porajali dvomi, v kakšnem stanju bo na začetku Toura.



»Vrnil sem se, spet lahko dirkam, vsak dan se počutim bolje, lepo se je vrniti na kolo. Sicer pa sem že v 2. etapi dobil potrditev, da sem nared za prave preizkušnje,« je še dejal Roglič, lastnik vseh treh slovenskih zmag na Touru, prvo je slavil leta 2017, drugo leta 2018, tretja pa sodeč po videnem ne bo njegova edina letos.



Sicer pa na poti do ciljnega vzpona na Orcières-Merlette (7,1 k, povprečni naklon 6,7 odstotka) ni bilo veliko razburjenja. Nekoliko se je vendarle dvignil utrip navijačev Pogačarja, ki je moral tako kot v 2. etapi po težavah s kolesom loviti glavnino. Tokrat je namesto Jana Polanca zrak zanj rezal Italijan Marco Marcato. Na srečo med njegovim lovom stranski veter, ki je na ravninah sicer kar nekajkrat dodobra raztegnil karavano, ni bil premočan in se je brez težav vrnil med najboljše. Ter pokazal, da je ta čas od njega boljši le Roglič.

Še ena priložnost za Mezgeca

Po prvi pravi gorski bitki bodo imeli najboljši v skupnem seštevku, kot kaže, danes spet dan aktivnega počitka. Profil 183 km dolge 5. etape od Gapa do Privasa ni dovolj zahteven, da bi naredil selekcijo med najboljšimi. Bo pa zanimiva priprava na predvideni sprinterski razplet. V zadnjem delu etape sta na vrsti dva provansalska griča (vzpona 4. kategorije), zadnjih 8 km pa poteka po »lažni ravnini«, cesta gre rahlo navkreber, ravno dovolj, da bi ob visokem tempu koga že lahko zapekle utrujene noge.



Vsekakor je to finiš, ki najboljšemu slovenskemu sprinterju Luki Mezgecu (Mitchelton Scott) ustreza precej bolj kot tisti v 3. etapi, v kateri je zasedel 11. mesto, spektakularno zmago pa je slavil Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal).