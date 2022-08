Kot Julij Cezar: Janja Garnbret prišla, videla, zmagala

Janja Garnbret je prvi dve nalogi na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Münchnu opravila z zlato odliko. Na EP je leta 2017, prav v bavarski prestolnici, že bila najboljša v kombinaciji, ni imela pa najsijajnejšega odličja za posamično disciplino. Zdaj je olimpijski prvakinji to v težavnostnem plezanju in v balvanih uspelo na letošnjem starocelinskem prvenstvu.

Triindvajsetletnica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je tako Sloveniji priplezala še deveto in deseto zlato kolajno na prvenstvih stare celine. Garnbretova je v polfinalu in finalu težavnosti daleč prekašala tekmice, čeprav v sklepnem boju ni osvojila vrha smeri. »Ko slišiš občinstvo, kako navija za vse, in čutiš samo vzdušje, je veliko lažje tekmovati. Samozavestno sem začela finale in tudi tako nadaljevala čez celotno smer. Šla sem pametno, nisem delala večjih napak, spočila sem se tam, kjer se je bilo treba spočiti, nisem bila nervozna in res sem uživala, kar je zame res vrhunsko,« je po osvojenem naslovu dejala tudi šestkratna svetovna prvakinja Ganbretova.

»Res sem si želela tega naslova, čeprav bi lahko kdo rekel, da gre le za EP. A še vedno vemo, da je to ena najtežjih tekem, ki jo pač denimo zmagaš, zato ker jo 'moraš'. Res sem vesela, da imam še zadnji naslov, ki mi je manjkal. Z evropskimi prvenstvi doslej nisem imela ravno dobrega razmerja. Zato sem še toliko bolj vesela, da sem semkaj prišla z malce drugačno glavo in tekmovala tako, kot ste navajeni. Po OI v Tokiu sem imela res obdobje, ko sem razmišljala, kaj pa zdaj, doživela sem vrhunec svoje kariere, kaj najprej. Kolikor sem nato spoznala sebe, pa si vedno najdem neki nov izziv. Tekmovati mi bo vedno lepo, nikoli mi ne bo dolgčas,« je še dodala. Mnogim je v finalu zastal dih, ko je poskusila zadržati vrh smeri, vendar ji ni uspelo, ta poskus ji je do krvi pobrusil kazalec na desni roki, nato je sledil, čeprav je bila varovana, malce vratolomen spust z višine na tla.

»Res je, to je bil moj najhujši padec do zdaj, nikoli me še ni tako zavrtelo,« je Garnbretova dejala v smehu.

Glasba med čakanjem

Janja Garnbret je 24 ur pozneje triumfirala tudi v balvanskem plezanju. »Na neki način se mi je kamen odvalil od srca, ker sem dosegla tisto, kar sem si še želela, oba naslova evropske prvakinje. Tokrat je bilo kar težko, psihično je bilo še najtežje. Tudi balvani so bili težki. Začela sem kar slabo, česar nismo navajeni, niste navajeni, nisem navajena. Že sama po sebi sem bila sicer zelo dobre volje, nisem zapaničarila, ker nisem zlezla prvega balvana do vrha. Nekaj tekmovalnih izkušenj vseeno že imam, pred menoj so bili še trije balvani, v katerih bi lahko zgodilo še prav kar koli. Rekla sem si, uživaj, imej se fajn, plezaj tako, kot znaš,« je povedala.

»Po zadnjem bolderju nisem bila prepričana, ali sem zmagala ali ne, ker sem imela slušalke v ušesih in sem poslušala glasbo, nisem bila na tekočem, kaj se dogaja. Potem ko so mi povedali, da sem prva, sem rekla: A jaz? Presrečna sem,« je dejala Garnbretova, ki letos ne pozna poraza, na vseh tekmah, na katerih je nastopila, je zmagala. Slovensko žlahtnost je v Münchnu srebrno dopolnil Luka Potočar, postal je evropski podprvak v težavnostnem plezanju. Dvajsetletni Jeseničan je že lani na SP v Moskvi osvojil srebrno odličje v disciplini težavnost.