Kot Haaland, visok, svetlolas, a je iz Splita

Dober nos je imel domžalski športni direktor Senijad Ibričić pri izbiri napadalca Ivana Durdova. »Hitro bo pokazal kakovost,« je povedal na poletni predstavitvi visokoraslega 22-letnika iz Splita, ki je postal viden tudi po zaslugi norveškega bombarderja Erlinga Haalanda in slovenskega čudežnega dečka Benjamina Šeška. Tudi zabijati je moral napadalec iz kluba 190 cm in več. Po poltretjem mesecu v 1. SNL se lahko pohvali z lepim učinkom, s šestimi goli je najboljši domžalski strelec in eden od kandidatov za naslov najboljšega v prvenstvu. V zadnji ligaški tekmi proti Muri je izpolnil svoj del naloge z zadetkom, toda na koncu je bil tudi eden od krivcev za soboško izenačenje, saj je v 85. minuti s svojo izključitvijo tekmecem olajšal zadnji juriš. »Storil sem neumen prekršek. Nisem si želel, da bi bilo videti tako grdo, po naključju sem zadel tetivo, VAR je to razkril in prejel sem rdeči karton,« je pojasnil osmoljenec, ki je imel tudi na Hrvaškem zanimivo pot. Prihaja iz Splita, a nikoli ni bil član Hajduka. Odšel je na drugi konec Hrvaške v Slavonijo k Osijeku, kjer pa nikoli ni dobil resnejše priložnosti. Šele v Orijentu v 2. ligi je strelsko zablestel in padel v oči domžalskemu selektorju Ibričiću. Zavezal ga je s triletno pogodbo, zaradi česar se zdi, da imajo Domžalčani v rokah znova zelo dragocenega igralca za zajeten prodajni izkupiček. »V Osijeku me je v moštvu B vodil Dino Skender, a me ni povlekel v člansko, ko je dobil priložnost. Nisem bil njegov tip napadalca,« je zanimivost o nekdanjem trenerju Olimpije razkril fant iz splitskega predela Sućidar. Obšel je tudi Hajduk, a ne le zaradi svoje volje. »Če bi bilo mogoče, bi takoj odšel k Hajduku. Toda ne moremo biti vsi mladi nogometaši pri tem klubu. Želel pa bi si, da bi nekoč igral zanj. To je želja vsakega nogometaša iz Splita,« je priznal 194 cm visoki napadalec, ki ga, če ne bo prišel klic s Poljuda, vleče predvsem v Italijo.

Igra v močnejši ligi od druge hrvaške

»V 1. SNL sem dobil priložnost. To je bila osnovna želja in zdaj jo izkoriščam. Igram v močnejši ligi z boljšimi igralci kot v 2. hrvaški ligi. V takšni ligi lahko le napreduješ. Upam, da bom zabil 15 golov, kolikor sem si jih zastavil v prvi sezoni,« je priznal svetlolasec, ki obžaluje le nekaj res nesrečno izgubljenih točk. »Po neumnosti smo izgubili več tekem. Ne moremo pričakovati nečesa resnejšega, če ne bomo zmagovali,« se je dotaknil rumene družine, pri kateri uživa. »Smo posebni, saj igramo tako s posestjo žoge kot tudi na bliskovite nasprotne napade,« je izpostavil taktično odliko moštva napadalec, ki je priznal, da niso le Haaland, Harry Kane in Robert Lewandowski napadalci iz razreda visokoraslih strelcev, ki jih občuduje. »Šeško prihaja, v Domžalah so mi dali takoj vedeti, da je bil pri njih. Vesel sem, da so tako sijajni, zaradi njih sem v družbi napadalcev, ki so v trendu in ne spadajo le med strelce, temveč imajo moč, hitrost, tehnično znanje,« je sklenil oceno o tekmecih v SNL.