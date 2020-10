Kosovo z zlomljenim srcem

Za zadnje štiri vstopnice za uvrstitev na evropsko prvenstvo v nogometu se bodo 12. novembra pomerile: Madžarska – Islandija, Severna Irska – Slovaška, Srbija – Škotska, Gruzija – Severna Makedonija. V predzadnjem kvalifikacijskem dejanju za uvrstitev na EP so krajšo potegnili Bolgarija, Romunija, BiH, Irska, Norveška, Izrael, Belorusija in Kosovo. Pozornost se bo od danes že preusmerila k drugemu krogu lige narodov, vrhunec pa bo jutri v Parizu, kjer bodo svetovni prvaki Francozi v ponovitvi finala EP iz leta 2016 gostili evropske šampione Portugalce.



»Prejeli smo dva poceni gola, še posebno prvega. Severna Makedonija ima dobro moštvo, toda mi smo ji ponudili priložnost in to moramo sprejeti. Igrala je za malenkost boljše kot mi,« je s težkim srcem, a iskreno poraz v Skopju in slovo od sanj o uvrstitvi na evropsko prvenstvo prihodnje leto sprejel selektor Kosova Bernard Challandes.



V izjemno izenačenem polfinalu je le Madžarska zmagala z dvema goloma razlike po 90 minutah, v gosteh je bila boljša od Bolgarije (3:1). Še dve tekmi sta se razpletli brez podaljška ali enajstmetrovk: Gruzija je bila boljša od Belorusije (1:0), Islandija od Romunije (2:1), za katero je vso tekmo igral vijolični Alexandru Cretu. V Zenici, Glasgowu in Trnavi so odločale enajstmetrovke, ki so največje razočaranje prinesle BiH. Severna Irska je nadomestila zaostanek z 0:1, od 88. minute je za gostitelje igral tudi Ljubljančan in nekdanja mariborska desetica Dino Hotić. Enajstmetrovko je izkoristil. Škotska in Slovaška sta v loteriji zadeli bingo in priložnost, da bosta 12. novembra ulovili euro. Kot še Srbija.



Rezervist Sergej Milinković Savić je zadostil pravici. Drugi gol 25-letnega zveznega igralca in zmagoviti v 102. minuti je bil mojstrski. Sanjski norveški dvojec Erling Braut Håland-Martin Ødegaard je ostal v senci Srbov.

Nedelja za šampione

Francozi bodo najboljši na svetu šele takrat, ko bodo premagali evropske prvake in prve zmagovalce lige narodov Portugalce. V 26. medsebojni tekmi bi lahko razblinili vse dvome o tem, da so vladarji svetovnega nogometa. V dosedanjih 25 tekmah sta se Francija in Portugalska le enkrat razšli z neodločenim izidom, Francija ima 18 zmag, Portugalska šest in tudi zadnjo z 10. julija 2016. Razlika v golih je 49:29.



Pariška bitka bo vznemirljiva z več zornih kotov: pomerili se bosta najboljši proizvajalki in izvoznici nogometašev. Francija ima s Kylianom Mbappejem v glavni vlogi moštvo za zmagoslavje na vsaj še dveh velikih tekmovanjih. Portugalci s 35-letnim Cristianom Ronaldom pa so vselej med favoriti.