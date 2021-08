Košarkarska legenda: Enkratno! Pričakujem pa, da bo Dončić bolj zbrano odigral v polfinalu

Po še eni navdušujoči predstavi slovenskih košarkarjev smo za komentar poklicali slovensko košarkarsko legendo. Daneu je prvi slovenski košarkar (skupaj z), ki je osvojil olimpijsko odličje. Jugoslavija je bila leta 1968 v Ciudad de Mexicu druga. Kot nam je povedal, je navdušen nad igro slovenskih fantov.Dosedanje tekme so bile nad pričakovanji. Nisem si mislil, da bodo tako suvereno zmagovali. Če bi v predtekmovanju premagali eno od teh najboljših ekip, bi bilo že dobro. Jaz bom rekel z eno besedo – enkratno. Vse čestitke za dosedanje igre!To, da so kolegi in tovariši, če rečem po partizansko. Košarka je ekipni šport, en sam igralec, pa čeprav je izjemen, težko kaj naredi. Ti fantje so pa zelo kompatibilni, delujejo na igrišču in zunaj kot ena družina. Vidim, da se res iskreno veselijo. Moderno pravijo temu kemija. Ekipa mora držati skupaj, ker edino ekipa zmaguje.Vedno nekdo preseneti. Jaz računam, da bomalo bolj zbrano odigral, doslej je pokazal nekaj napak, čeprav ga pokriva več igralcev naenkrat. Na zadnji tekmi se je izkazal tudi v obrambi. Pred tem so mu očitali, da ne zna igrati v obrambi. Presenetili so predvsem drugi,na zadnji tekmi.inže tudi. V obrambi so me presenetili. Igrajo izjemno čvrsto. Predvsem ker nimamo velikanov, nebotičnikov, kot pravimo mi, in pa naturalizirani Američan– jaz mu karrečem. Odličen igralec in simpatičen, dobro se je vklopil. Pravi športnik.Jaz nikoli ne napovedujem. Si pa želim in upam, da jo bodo dobili. Če dobimo Italijane, imamo več možnosti.Jaz bi si želel Italijane. Francozi so realno močnejši.Intervju je bil objavljen pred iztekom tekme med Italijo in Francijo.