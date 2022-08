Košarka uvertura v odbojko

Hip, hop in svetovno prvenstvo v odbojki bo tu! Za Slovenijo bo začetek naslednji petek s Kamerunom, za to tekmo v Stožicah je prodanih že 1500 vstopnic, 28. t. m., v nedeljo, sledi olimpijska prvakinja Francija, v predprodaji je že šlo 5500 vstopnic, slabih tri tisoč tudi za dvoboj z Nemčijo 30. t. m. Igra se za kolajne in denar.

Slovenski proračun SP je 1,5 do 2 milijona evrov, Mednarodna odbojkarska zveza bo kot dotacijo prispevala tri milijone. Naj se delajo računice o prihodku in dobičku, izkušeni podajalec Dejan Vinčić je usmerjen na igralski mundial.

Teoretično, v kakšnem stanju ste?

»V redu, vsi smo zdravi, kar je najbolj pomembno. Napredujemo iz dneva v dan in v glavi smo osredotočeni na tisto, kar nas čaka.«

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret pravi, da se je pri imenovanju selektorja Marka Lebedewa posvetoval z vami igralci, pri odstavitvi očitno ni bilo tako. Je pa Avstralec tudi vaš klubski trener pri nemškem Friedrichshafnu.

»Mene osebno ni poklical nihče z odbojkarske zveze, odločitev o zamenjavi selektorja je bila povsem njihova. Za razloge, zakaj se je to zgodilo, se morate obrniti na njih. Sam sem imel s prejšnjim selektorjem zelo dober odnos, dobro smo trenirali, z moje strani ni bilo pripomb. Oni pa so verjetno videli nekaj več in vam lahko tudi več povedo o tej temi.«

Govorice so, da je Lebedew odšel na pobudo reprezentantov.

»Kot sem dejal, tega ne bi rad komentiral, obrnite se na zvezo. Če oni to potrdijo, potem je tako, če ne in vam povedo razloge, kakršni že so, pa vam osebno in iskreno povem, da z nobenim iz zveze nisem imel nobenega pogovora.«

Novi selektor Gheorghe Cretu je znan kot impulziven pri delu, kakšne konkretne novosti je vnesel v dobrem tednu dela z izbrano vrsto?

»Nekaterim stvarem se posvečamo bolj v detajlih, je zelo agresiven trener, velik delavec. Gre za odličnega strokovnjaka, to lahko povem po tem enem tednu dela. Glede na dosedanje delo nimam nobenih pripomb in pritožb. Menim, da je prinesel svežino, neke novosti, kaj drastično pa se tako ali tako niti ne more spremeniti niti nima smisla, ker je bila zamenjava storjena osemnajst dni pred prvenstvom. Pretiranih sprememb ni.«

Skupina na SP s Francijo in Nemčijo je neugodna, ko gre za za uvrstitev v osmino finala in tekmeca, tam je vsaka zmaga pomembna. Francoze pa vodi vaš nekdanji trener Andrea Giani.

»Če sem iskren, trenutno razmišljamo le o Kamerunu. Prve tekme na prvenstvih so po navadi najtežje, ne glede, kdo ti stoji nasproti. Glave so zdaj predvsem tam, potem se bomo osredotočili na Francoze. O njih je brez pomena izgubljati besede, vemo, da so v tem trenutku najboljša reprezentanca na svetu. Nemci so vedno neugodni, ne vem sicer, ali se bo zvezdnik Grozer vrnil ali ne, a oni se nikoli ne predajo.«

Stožiško vzdušje, tako kot na EP 2019, bo adut več.

»Bili smo na tekmi košarkarjev s Srbijo, upam, da je to lepa uvertura v to, kar nas bo čakalo. Kar dlake ti gredo pokonci, ko vidiš spet to vzdušje, polne Stožice.«