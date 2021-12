Kos reševal slovensko čast pod Senčno goro

Uvodna tekma jubilejne 70. novoletne turneje v smučarskih skokih v Oberstdorfu se je razpletla povsem po okusu favoriziranega Rjojuja Kobajašija. Japonski zvezdnik, ki je bil po prvi seriji s skokom, dolgim 128,5 metra, še peti, je v finalu napadel na vso moč ter z največjo daljavo dneva (141 m) preskočil vse tekmece za četrto zmago v sezoni in skupno 23. v svetovnem pokalu, s katero se je na 9. mestu večne lestvice izenačil tudi z najboljšim Slovencem Petrom Prevcem.

Naš včeraj najbolje razpoloženi skakalec v dežju je bil Ilirijan Lovro Kos (126,5 m in 139,5 m), ki se je izkazal s 6. mestom, kar je njegov najboljši dosežek med elito. Pred tem se je 22-letnik iz Rudnika pri Moravčah, ki je v drugi seriji navdušil z drugo največjo daljavo, najvišje zavihtel v Visli, kjer je bil pred dobrimi tremi tedni osmi.

»Z uvrstitvijo sem zelo zadovoljen, predvsem z drugim skokom, ki je bil res fenomenalen. Upam, da bom v naslednjih dneh ponavljal takšne skoke in se boril za najvišja mesta,« si je zaželel Kos, ki je sicer član naše reprezentance B.

Peter Prevc (128 m in 118 m) je v zahtevnih razmerah izvlekel 19. mesto, s katerim pa ni bil zadovoljen, saj ni izkoristil dobrega izhodišča iz prvega »polčasa«, po katerem je bil še enajsti. Od Slovencev sta se do točk pod Senčno goro dokopala tudi Anže Lanišek (116 m in 121,5 m) in Cene Prevc (122 m in 110,5 m), ki sta pristala na 23. oziroma 27. mestu, medtem ko se je Žiga Jelar (121 m), ki je v uvodni seriji tesno izgubil dvoboj z norveškim zvezdnikom Danielom Andrejem Tandejem, od tekme poslovil na 36. mestu. Karavana se bo zdaj preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo jutri (14.00) kvalifikacije za sobotni novoletni spektakel.

Podrediti si hočejo ženske

Kje boste za letošnje silvestrovo? Smučarke skakalke bodo na Ljubnem ob Savinji, danes bodo na silvestrski turneji ob 16.30 kvalifikacije, jutri, ob isti uri, bo uvodna preizkušnja, v soboto, 1. januarja, še druga (16). Nekaj novega torej, po vzoru fantov-orlov.

A novoletni spektakel za dekleta že kreše iskre. Seveda, gre za denar. Gledalcev na 70. novoletni turneji za skakalce sicer ne bo niti v Nemčiji niti Avstriji, a tu so televizijski prenosi preizkušenj, pokrovitelji ... skratka, obrne se lahko lep kup finančnih sredstev. In če so dekleta z Ljubnim dobile svoj tekmovalni skok v novo leto, pa tradicionalni prireditelji iz Oberstdorfa, Garmisch-Partenkircha, Innsbrucka in Bischofshofna, želijo moškim zdaj »pripeti« še ženske novoletne tekme, na isti dan kot vzporedni dogodek na tradicionalnih prizoriščih skakalcev. Bojda vse v imenu enakopravnosti moških in žensk.

A iz te moke ne bo (takoj) kruha, Avstrijska smučarska zveza je že podprla žensko turnejo na Ljubnem, temu naj bi se naslednje leto tekmovalno pridružil Beljak. Tekma bi bila tri dni prej kot v Sloveniji. Precej žolča je bilo zaradi »grabežljivosti« prirediteljev moške novoletne turneje tudi pri Smučarski zvezi Slovenije. Ta kot »protiudarec« namreč najavlja kandidaturo Ljubnega, Beljaka in tudi italijanskega Trbiža za turnejo, ki je namenjena skakalcem. Trbiž pa je že tudi v igri za prirejanje novoletne turneje skakalk. Dekleta si seveda želijo nastopati tudi na večjih skakalnicah, a letos vodilna v svetovnem pokalu, Avstrijka Marita Kramer, trdi, da nočejo biti le privesna vrednost moškim.

»Ne, hvala. Ne želim, da bi bile povezane z moškim tekmovanjem. Morebiti bi potem obe izgubili kakovost. Osredotočenost bi morala ostati pri moških, to je turneja skakalcev in tako naj ostane. Organizirajmo nekaj podobnega, neodvisno drug od drugega. In to na drugih skakalnicah, to bi bilo zelo privlačno,« je odločno navrgla 20-letna Salzburžanka.